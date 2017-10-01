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Завтра в Минске начнут включать отопление в детских садах и школах

02.10.2017 18:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Отопление в детских садах, школах и больницах столицы начнут включать 3 октября, сообщает агентство "Минск-Новости".


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Во вторник начнется отопительный сезон для первой группы потребителей тепла, к которой относятся медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки.

Начальник управления городского хозяйства и энергетики Минского горисполкома Марина Малаева говорит, что такое решение принято 2 октября исходя из сложившихся погодных условий и прогноза погоды. На этой неделе обещают также включить и отопление в квартирах.

Напомним, включение систем отопления объектов производится в несколько этапов. Первыми тепло начинают получать медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки. Там батареи становятся теплыми, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение 5 суток держится на уровне +10 °С и ниже. При среднесуточной температуре в течение 5 суток +8 °C и ниже тепло становится в жилфонде, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях. Третья группа потребителей — общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты. Туда подавать тепло начинают по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности или акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период указанных объектов, зарегистрированных в органе Госэнергонадзора, и после начала отопления жилых домов.

 
Теги: Минск
 
 
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Такое решение принято 2 октября исходя из сложившихся погодных условий и прогноза погоды.

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