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Отопление в Беларуси включат на неделе

02.10.2017 19:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Отопительный сезон в Беларуси начнется в ближайшее время, первыми тепло почувствуют потребители первой категории, сообщает Sputnik.

По-настоящему осенняя погода пришла на территорию Беларуси вместе с октябрем. Согласно прогнозам синоптиков, на текущей неделе будет ветрено и сыро, а столбик термометра лишь в некоторых районах поднимется до +15°С. В ночные часы не исключены заморозки.

Для включения отопления в социальных объектах среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток не должна превышать +10°С. Чтобы батареи стали теплыми в жилых домах, средняя температура должны быть ниже +8°С. Например, в Минске уже воздух не прогревается выше необходимого максимума. Таким образом отопление в столичных больницах, школах, детских садах может появится до конца недели — необходимые документы находятся на рассмотрении местных властей, проинформировали в министерстве жилищного и коммунального хозяйства. Затем потеплеет в жилых домах, гостиницах и общежитиях, а в последнюю очередь тепло придет в административные здания, промышленные предприятия и прочие организации.

Решение о включении отопления принимается на уровне областных советов и Мингорисполкома в зависимости от прогнозов погоды. На подключение отопления отводится пять дней. 

 
Теги: Минск
 
 
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В первую очередь тепло поступит в больницы, школы и сады, затем - в квартиры, а в последнюю очередь - в административные здания.

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Завтра в Минске начнут включать отопление в детских садах и школах
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