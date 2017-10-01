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Отопление в Беларуси включат на неделе
02.10.2017 19:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Отопительный сезон в Беларуси начнется в ближайшее время, первыми тепло почувствуют потребители первой категории, сообщает Sputnik.
По-настоящему осенняя погода пришла на территорию Беларуси вместе с октябрем. Согласно прогнозам синоптиков, на текущей неделе будет ветрено и сыро, а столбик термометра лишь в некоторых районах поднимется до +15°С. В ночные часы не исключены заморозки.
Для включения отопления в социальных объектах среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток не должна превышать +10°С. Чтобы батареи стали теплыми в жилых домах, средняя температура должны быть ниже +8°С. Например,
Решение о включении отопления принимается на уровне областных советов и Мингорисполкома в зависимости от прогнозов погоды. На подключение отопления отводится пять дней.
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В первую очередь тепло поступит в больницы, школы и сады, затем - в квартиры, а в последнюю очередь - в административные здания.
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