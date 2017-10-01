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В Гомеле вынесли приговор бывшему оперуполномоченному уголовного розыска Железнодорожного РОВД

02.10.2017 19:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Мужчина обвинялся в мошенничестве и превышении служебных полномочий, связанных с применением насилия. Приговор огласили 2 октября, сообщили в суде Железнодорожного района Гомеля.


Махинации он совершал с автомобилями. Превышение служебных полномочий выразилось в избиении задержанного, которому были нанесены легкие телесные повреждения.

Суд признал 27-летнего гомельчанина виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также он лишен специального звания «старший лейтенант милиции» и пять лет не сможет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
Теги: Гомель
 
 
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Мужчина обвинялся в мошенничестве и превышении служебных полномочий, связанных с применением насилия.

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