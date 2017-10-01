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Футболисты "Барселоны" присоединятся к забастовке в Каталонии

02.10.2017 19:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Футболисты "Барселоны" приняли решение присоединится к забастовке в Каталонии, которая запланирована н 3 октября, следует из сообщения в Twitter-аккаунте клуба.

В минувшее воскресенье в Каталонии состоялся референдум, на голосование был вынесен вопрос независимости автономии от Испании. Мадрид назвал референдум незаконным. За отделение Каталонии высказались 90% проголосовавших. Позже на площади Каталония в центре Барселоны состоялся митинг, на котором лидеры общественных националистических организаций объявили, что созывают всеобщую забастовку 3 октября.

"Футбольный клуб "Барселона" присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться", — говорится в сообщении "сине-гранатовых".

Ранее футбольный клуб осудил действия испанских властей, которые всячески препятствовали проведению референдума. В частности, полицейские применили против людей резиновые пули, в столкновениях с представителями правопорядка пострадали 800 человек. В тот же день "Барса" должна была выйти на поле против "Лас-Пальмаса" в рамках чемпионата Испании. Встреча состоялась при пустых трибунах и завершилась победой "сине-гранатовых".

Кроме того, в СМИ появилась информация, что "Барса" может и вовсе сменить чемпионат. После этих сообщений красноярский "Енисей" пригласил один из лучших клубов планеты выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Футболисты "Барселоны" приняли решение присоединится к забастовке в Каталонии, которая запланирована н 3 октября, следует из сообщения...

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