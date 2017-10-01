МИНСК, 2 окт — Sputnik. Футболисты "Барселоны" приняли решение присоединится к забастовке в Каталонии, которая запланирована н 3 октября, следует из сообщения в Twitter-аккаунте клуба.

В минувшее воскресенье в Каталонии состоялся референдум, на голосование был вынесен вопрос независимости автономии от Испании. Мадрид назвал референдум незаконным. За отделение Каталонии высказались 90% проголосовавших. Позже на площади Каталония в центре Барселоны состоялся митинг, на котором лидеры общественных националистических организаций объявили, что созывают всеобщую забастовку 3 октября.

None of the professional teams or the youth teams at FC Barcelona will train tomorrow at the Ciutat Esportiva. — FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 октября 2017 г.

"Футбольный клуб "Барселона" присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться", — говорится в сообщении "сине-гранатовых".

Ранее футбольный клуб осудил действия испанских властей, которые всячески препятствовали проведению референдума. В частности, полицейские применили против людей резиновые пули, в столкновениях с представителями правопорядка пострадали 800 человек. В тот же день "Барса" должна была выйти на поле против "Лас-Пальмаса" в рамках чемпионата Испании. Встреча состоялась при пустых трибунах и завершилась победой "сине-гранатовых".

Кроме того, в СМИ появилась информация, что "Барса" может и вовсе сменить чемпионат. После этих сообщений красноярский "Енисей" пригласил один из лучших клубов планеты выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Узнали, что "Барселона" может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ! #вФНЛништяк pic.twitter.com/daWClimswb — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 октября 2017 г.