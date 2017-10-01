Могилевский «Мебелаин марафон» 1 октября пробежали более трех тысяч человек. Для них и нескольких сотен их друзей, родственников, а также просто случайных зрителей мероприятие стало ярким и важным праздником. Впрочем, довольны были не все.





Главной площадкой «Мебелаин марафона», а также местом старта и финиша стала площадь Славы. Тут установили сцену, огромный шатер с едой и напитками для участников забега, а также торговые палатки для всех.

В парке Горького несколько военных шатров служили раздевалками — не очень удобными, как потом рассказали TUT.BY бегуны. Уличный душ тут же при температуре воздуха не выше +10°С и вовсе остался девственно сух.























































Более трех тысяч бегунов стартовали одновременно по сигналу в 10.00. Небольшая толчея на старте — и колонна бегущих растянулась на несколько километров. Те, кто заявлялся на дистанцию 4 км — а их было абсолютное большинство, — довольно быстро пришли к финишу. «Десяточники» же и те, кто бежал 42 км 195 метров, живым ручьем текли по Днепровскому спуску, проспекту Пушкинскому, улице Большой Чаусской и обратно.





Бегунам не все были рады. Застрявшие на пушкинском мосту водители легковушек флегматично наблюдали из окон своих авто. А вот на пересечении проспекта Пушкинского и улицы Большой Чаусской некоторые разозленные пассажиры общественного транспорта недовольно переходили дорогу прямо наперерез бегунам.

— В другом месте бегать не могут, что ли? — зло ругалась вслух пожилая женщина с небольшой металлической коляской и потрепанной сумкой на ней. Ее ровесница и вовсе нецензурно выражала свое недовольство прямо в лицо милиционеру, стоявшему в оцеплении.

Паренек лет восьми, идущий за руку с отцом, был явно с ними не согласен. Показывая на бегунов пальцем, он радостно восклицал: «Пап, я тоже так хочу!».





























Первокурсник Могилевского училища олимпийского резерва 18-летний Руслан Удодов в своей категории стал победителем на дистанции 4 км. Парень говорит, что он, вообще-то, занимается спортивной ходьбой. А пробежать решил, чтобы проверить себя — посмотреть, на что способен.



Руслан Удодов — крайний слева.

— Это был мой первый старт в этом сезоне. Я во время тренировок и 10 км пробегаю, но сегодня на «десятку» не был готов, — говорит Руслан. — Бежалось хорошо. Видел, что люди поддерживали. На финише, конечно, много было эмоций.

23-летняя сотрудница департамента охраны Октябрьского РОВД Илона Иванова также победила в своей категории на 4-километровой дистанции. Немудрено: Илона — мастер спорта по легкой атлетике.

— Спорт — это моя жизнь. Я бегаю с 13 лет. Училась в училище олимпийского резерва с 8 класса, окончила факультет физвоспитания в МГУ им. Кулешова. Я «десятку» на пробежках бегаю, но специализируюсь, в основном, на 800 метрах. Это любимая дистанция, — говорит спортсменка.





По ее словам, на дистанцию 10 км она не заявилась, так как «решила сэкономить силы» — 10 октября у нее соревнования в Гродно. А еще она участвовала в «Минском полумарафоне» в прошлом году и даже выиграла на дистанции 5 км.

— Ой, бежалось мне сегодня так легко — всегда бы так бежалось. Может, это от того, что я бежала с мальчишками — соревновалась с ними. Адреналин такой был! Я вообще никакой тяжести не почувствовала, — девушка после финиша очень эмоциональна. — И так приятно было на финише, когда все кричали, поддерживали. Это такие эмоции! В прошлом году в Минске я пятерку бежала — выиграла даже. Но в Могилеве такие старты тоже нужно обязательно проводить и почаще — это же такой праздник!





С ней согласен 65-летний Владимир Лепартоев. Мужчина пробежал 4 км «в своем темпе» и чувствует себя прекрасно. Для пенсионера эта дистанция привычна — он регулярно совершает пробежки по тропе здоровья в районе стадиона «Торпедо». Чередует их с велопрогулками.

— Вот сюда на велосипеде приехал. Это 7 км. Такая разминка была. Домой — тоже на велосипеде, — рассказывает мужчина. — Я с молодости спортом занимаюсь. Всю жизнь на лыжах хожу — за свое предприятие регулярно выступал.

Супруга Владимира Лепартоева также приобщается к физкультуре. Вообще, семья у мужчины спортивная — внучка гандболом занимается.

— Нужно приобщать народ к спорту и здоровому образу жизни собственным примером. Может, и сегодня кто-то, глядя на нас, решит начать бегать, — рассуждает могилевчанин. — В целом, я считаю, люди стали больше времени уделять своей физической форме. На той же тропе здоровья — все больше людей: кто-то ходит, кто-то бегает. На велосипедах ездить стали чаще — и молодые, и постарше. Это прекрасно. Если в следующем году такое же мероприятие организуют, я буду тренироваться, чтобы пробежать «десятку».





Мастер спорта СССР по лыжным гонкам, призер чемпионата мира среди ветеранов по лыжным гонкам 63-летний Владимир Крицкий не стал дожидаться следующего «Мебелаин марафона» и с ходу одолел 10 км. Причем спонтанно — на забег его зарегистрировал друг. Мужчина был на даче, когда позвонил товарищ и предложил участвовать. Буквально вчера Владимир строил дом, а сегодня уже бежит.

— Это такое массовое мероприятие, в котором нельзя не участвовать. Тут столько интересных спортивных людей. И, кстати, много лыжников, — говорит могилевчанин. — Бежалось тяжеловато — нужно же тренироваться. А я больше на роллерах катаюсь.



Самая юная участница могилевского марафона 10-летняя Дарья Сивова взяла дистанцию в 4 км.

Своим результатом — 41 минута 58 секунд — Владимир Крицкий остался доволен. К слову, в своей категории он завоевал 3 место. Мужчина бегал несколько раз и марафоны. По его словам, лучший результат показал в Германии в 1995 году во Франкфурте-на-Майне. 41-летний спортсмен преодолел 42-километровую дистанцию за 2 часа 38 минут.

— Я тогда был вторым в своей группе, хотя не марафонец, а лыжник, — не без гордости говорит мужчина. — Кстати, меня спрашивали тогда, не борец ли я.

Сравнивать марафон 1995 года в Германии и «Мебелаин марафон» в Могилеве в 2017 спортсмен не берется, говорит, что уровень организации у немцев гораздо выше был. Да и участников было в разы больше — они приезжали со всех концов света.

К слову, Владимир Крицкий помнит и чемпионат СССР по марафону, который проходил в Могилеве в 1987 году. Правда, в нем он не участвовал — был лишь зрителем.

— Все было тогда попроще, скромнее. А сегодня организация все-таки на уровне: и медали шикарные — большие, тяжелые, — и пакет для участников неплохой. Да и вообще, это просто праздник.





Самый возрастной участник Могилевского марафона, 81-летний Виктор Кучинский, вообще бегает «по календарю» — участвует во всех возможных забегах, которые проходят в Беларуси. В этот раз бежал 10 км и признался, что марафонскую за 5 часов не осилил бы.

Интрига «Мебелаин марафона» наполовину разрешилась за несколько минут до половины первого, когда большая часть бегунов и групп поддержки покинули площадь Славы, основательно продрогнув. За победу в марафонской дистанции боролись 67 человек.





В итоге 30-летний уроженец Дубровно Витебской области, а ныне сотрудник Шкловского отделения МЧС Юрий Каптеров пришел первым, преодолев 42 км 195 метров за 2 часа 26 минут и 51,1 секунду. Никита Чаховский из Могилева отстал от него всего на 5 минут с небольшим. Бронзовый призер марафона Геннадий Жаворонок из Березино недотянул до второго места и вовсе обидные 25 секунд.





— Бежалось неплохо, но эти «горы»…, — поделился с журналистами сразу после финиша Юрий Каптеров, имея ввиду спуск с площади Орджоникидзе. Марафонцам пришлось подниматься и спускаться по нему несколько раз. — Пришлось пятый и шестой круги потерпеть. Я рассчитывал выиграть и выиграл.



Сын Юрия Каптерова и Ольги Каминской 6-летний Кирилл обнимает отца после финиша.

Для Юрия могилевский марафон — десятый или одиннадцатый по счету за 17 лет «в беге». Возможно, поэтому у мужчины практически не сбилось дыхание после финиша — будто и не бежал почти 2,5 часа без остановки. Марафоны мужчина бегал в Европе, в основном — в Польше, побеждал в Друскининкае, несколько раз приходил вторым.





И совсем неудивительным стало то, что первой среди женщин-марафонцев была жена Юрия Ольга Каминская. Она пробежала дистанцию за 2 часа 53 минуты 43 секунды.





— Вообще-то, хотела пробежать медленнее — так тренер требовал. Но не думаю, что он будет ругаться — скорее, обрадуется, — поделилась Ольга после финиша.

Она работает в детско-юношеской спортивной школе «Марафон» и, по ее словам, бегает полжизни. Могилевский марафон для нее — двенадцатый по счету. И это не первая победа — Ольга уже брала «золото» в Венспилсе, в одном польском марафоне.





Абсолютные победители могилевского «Мебелаин марафона» получили каждый по сертификату на сумму 2 тыс. рублей. Денежные призы получили и все те, кто занял призовые места в своих возрастных категориях на марафонской и остальных дистанциях.

— Победили все, кто вышел на беговую дорожку. А призовые места заняли те, кто занимается бегом с упорством каждый день, — сказала во время награждения заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко.

Организатор же и главный спонсор марафона литовский концерн SBA намерен сделать мероприятие в Могилеве традиционным и международным.



