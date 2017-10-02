Отделение реанимации для новорожденных открылось в Гродненской областной детской больнице

Отделение анестезиологии и реанимации для новорожденных и недоношенных детей открылось в Гродненской областной детской клинической больнице, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отделение рассчитано на 12 коек и оснащено современным оборудованием: централизованной станцией подачи медицинских газов, системой ламинарных потоков, обеспечивающих поступление стерильного воздуха, кувезами и аппаратами ИВЛ высокого класса с возможностью проведения высокочастотной вентиляции, мониторами для контроля гемодинамических показателей и чрескожного определения газа в крови у пациентов.

Предусмотрены изолятор для новорожденных с инфекционной патологией, реанимационный зал с возможностью проведения малых оперативных вмешательств. В отделении сформированы четыре поста для врачебного и сестринского персонала. В штат включена выездная реанимационная неонатальная консультативная бригада.

До открытия отделения реанимационную помощь и интенсивную терапию новорожденным оказывали на посту интенсивной терапии, рассчитанном на шесть коек. Транспортировка детей выездной неонатальной реанимационной бригадой из перинатальных центров области проводилась круглосуточно. Койки поста были остро востребованы. Порой новорожденные не переводились из перинатальных центров 2-го уровня из-за отсутствия реанимационных мест в отделении для новорожденных и недоношенных детей больницы. В таких случаях выездная бригада ежедневно выезжала в районы для оказания консультативной помощи коллегам. Поэтому открытие отделения анестезиологии и реанимации было острой необходимостью.

Гродненская областная детская клиническая больница является перинатальным центром 3-го уровня для оказания квалифицированной и специализированной медпомощи детям с рождения до 18 лет. Плановую и экстренную медпомощь здесь оказывают круглосуточно.

В области за январь-август 2017 года родилось 22 ребенка с экстремально низкой массой тела (менее 1000 г) и 45 детей с очень низкой массой тела (1000−1500 г). Такие малыши переводятся на выхаживание, лечение и раннюю реабилитацию в областную детскую больницу. Как правило, в течение первых дней, а иногда и месяцев жизни, они нуждаются в особых условиях пребывания (кувез) со строгими параметрами окружающей среды, проведении хирургических вмешательств, интенсивной терапии, искусственной вентиляции легких и др.

Открытие отделения реанимации для новорожденных и недоношенных детей расширяет реанимационный коечный фонд до нормативных показателей. Это позволит обеспечить своевременный перевод нуждающихся новорожденных на соответствующий уровень оказания медпомощи, где применяются высокотехнологичные методы выхаживания детей квалифицированным медперсоналом, созданы соответствующие условия пребывания.