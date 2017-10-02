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Расскажите о себе: в Молодечно отрепетировали перепись
02.10.2017 21:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Вопросы об образовании, демографических планах и даже о наличии сельскохозяйственного участка зададут белорусам через два года, а сейчас перепись смоделировали в Молодечно, чтобы понять, готова ли к масштабному опросу вся страна, рассказали в эфире ОНТ.
© Sputnik/ Робертс Вицупс
В этот раз перепись населения объединят с сельскохозяйственной. У участников узнают о наличии участка и о том, какие культуры выращивают. Эта информация не поступит за пределы статистического комитета. А основным новшеством нынешней переписи станет использование планшетов.
Молодечно для пробной переписи выбрали не случайно: в комитете посчитали, что этот регион представляет страну в миниатюре. Здесь есть городские и сельские жители с разным уровнем дохода.
От результатов переписи будет зависеть и строительство детских садов, и другие государственные решения. Указном президента перепись населения Республики Беларусь должна пройти в 2019 году.
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Впервые перепись населения объединят с сельскохозяйственной, а результаты позволят определить, где необходимо строить детсады и другую инфраструктуру.
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