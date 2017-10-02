|
Главбух профсоюзов РЭП Комлик вышел на свободу
02.10.2017 20:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Главный бухгалтер профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Игорь Комлик вышел на свободу, сообщили в понедельник правозащитники.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пока неизвестно, на каких именно условиях Комлик был отпущен из-под стражи, однако по некоторой информации, уголовное дело в отношении него не прекращено.
Правоохранительные органы пока не прокомментировали информацию об освобождении главбуха независимых профсоюзов.
Ранее в СК Sputnik сообщали, что в отношении Комлика было возбуждено уголовное дело по ч.2, ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В августе текущего года
Еще один фигурант этого дела —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В правоохранительных органах пока не комментируют факт освобождения Комлика.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии