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Главбух профсоюзов РЭП Комлик вышел на свободу

02.10.2017 20:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Главный бухгалтер профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Игорь Комлик вышел на свободу, сообщили в понедельник правозащитники.

Главбух профсоюзов РЭП Комлик вышел на свободу
© Sputnik / Виктор Толочко
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Пока неизвестно, на каких именно условиях Комлик был отпущен из-под стражи, однако по некоторой информации, уголовное дело в отношении него не прекращено.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали информацию об освобождении главбуха независимых профсоюзов.

Ранее в СК Sputnik сообщали, что в отношении Комлика было возбуждено уголовное дело по ч.2, ст.243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В августе текущего года главбух был заключен под стражу.

Еще один фигурант этого дела — глава профсоюзов Геннадий Федынич. Он находится в статусе подозреваемого и находится на свободе.

 
Теги: Минск
 
 
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В правоохранительных органах пока не комментируют факт освобождения Комлика.

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