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Потерпите еще чуть-чуть: когда на Гомельщине включат отопление

03.10.2017 06:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Коммунальники области готовы начать отопительный сезон, дело за малым — дождаться среднесуточной температуры +8°C в течении пяти дней. В областном центре же уличная температура предательски колеблется на пару градусов выше необходимого значения!


— Однако решение о включении отопления все равно в каждом случае принимает местная власть, — коротко прокомментировали TUT.BY холод в наших квартирах в ЖКХ Гомельской области.

Тем временем в Минске и Могилеве 3 октября уже начинается отопительный сезон для медучреждений, объектов соцобеспечения, школ, дошкольных учебных заведений.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В областном центре уличная температура предательски колеблется на пару градусов выше нужной для включения отопления нормы!

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