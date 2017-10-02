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Потерпите еще чуть-чуть: когда на Гомельщине включат отопление
03.10.2017 06:28 — Новости Общества | Tut.by
Коммунальники области готовы начать отопительный сезон, дело за малым — дождаться среднесуточной температуры +8°C в течении пяти дней. В областном центре же уличная температура предательски колеблется на пару градусов выше необходимого значения!
— Однако решение о включении отопления все равно в каждом случае принимает местная власть, — коротко прокомментировали TUT.BY холод в наших квартирах в ЖКХ Гомельской области.
Тем временем в Минске и Могилеве 3 октября уже
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В областном центре уличная температура предательски колеблется на пару градусов выше нужной для включения отопления нормы!
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