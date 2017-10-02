Потерпите еще чуть-чуть: когда на Гомельщине включат отопление

Коммунальники области готовы начать отопительный сезон, дело за малым — дождаться среднесуточной температуры +8°C в течении пяти дней. В областном центре же уличная температура предательски колеблется на пару градусов выше необходимого значения!





— Однако решение о включении отопления все равно в каждом случае принимает местная власть, — коротко прокомментировали TUT.BY холод в наших квартирах в ЖКХ Гомельской области.

Тем временем в Минске и Могилеве 3 октября уже начинается отопительный сезон для медучреждений, объектов соцобеспечения, школ, дошкольных учебных заведений.