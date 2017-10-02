Садики, школы, больницы, дома: когда жителям Витебщины включат отопление

Объекты социальной сферы в регионе начнут отапливать с 3 октября, сообщили в управлении ЖКХ облисполкома.





В первую очередь тепло придет в учреждения здравоохранения, социального обеспечения, школы, дошкольные учреждения, музеи, архивы и библиотеки. Поэтапное включение отопления в жилом региона может начаться к концу этой недели.

Если среднесуточная температура воздуха повысится, то систему отопления пока переведут в режим протапливания.

В этом сезоне в области будут работать 510 котельных. Все теплоисточники и объекты жилфонда уже получили паспорта готовности. Диспетчерские службы и аварийные бригады обеспечены техникой и персоналом.

Тем временем в Минске и Могилеве 3 октября уже начинается отопительный сезон для медучреждений, объектов соцобеспечения, школ, дошкольных учебных заведений.