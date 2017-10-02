|
Садики, школы, больницы, дома: когда жителям Витебщины включат отопление
03.10.2017 06:24 — Новости Общества | Tut.by
Объекты социальной сферы в регионе начнут отапливать с 3 октября, сообщили в управлении ЖКХ облисполкома.
В первую очередь тепло придет в учреждения здравоохранения, социального обеспечения, школы, дошкольные учреждения, музеи, архивы и библиотеки. Поэтапное включение отопления в жилом региона может начаться к концу этой недели.
Если среднесуточная температура воздуха повысится, то систему отопления пока переведут в режим протапливания.
В этом сезоне в области будут работать 510 котельных. Все теплоисточники и объекты жилфонда уже получили паспорта готовности. Диспетчерские службы и аварийные бригады обеспечены техникой и персоналом.
Тем временем в Минске и Могилеве 3 октября уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первую очередь тепло придет в учреждения здравоохранения, социального обеспечения, школы, дошкольные учреждения, музеи, архивы и библиотеки.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии