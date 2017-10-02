Успели позвонить внуку. Как выжила сутки в лесу пожилая семейная пара из Речицы

Пожилая семейная пара ушла в лес за грибами. Когда к вечеру супруги не вернулись домой, внук забил тревогу и обратился в милицию за помощью, пишет «Дняпровец».





Оказывается, с мобильного ему позвонила бабушка и рассказала, что они с дедушкой заблудились. После этого связь прервалась.

Вместе с 10 сотрудниками милиции грибников искали и 13 эмчеэсников. Район поиска — лесной массив в четырех километрах от деревни Демехи.

1 октября найти заблудившихся не удалось, на следующий день рано утром поиск продолжился.

— У стариков в том районе есть дача, поэтому 2 октября поиск и начали от просеки, где идет газовая труба. Мы медленно двигались на машине и постоянно подавали звуковые сигналы. Когда наш путь преградило упавшее дерево, пришлось идти пешком. Вскоре заметили следы, которые вели вглубь леса, пошли по ним и увидели пожилого обессиленного мужчину. Окликнули, но он никак не отреагировал. Чуть дальше впереди заметили и женщину, — рассказал Владимир Климович, подполковник внутренней службы МЧС, который был старшим в группе спасателей.

Старики провели в лесу почти сутки и, к счастью, остались живы. У нашедших их спасателей попросили только воды, от еды и госпитализации отказались.