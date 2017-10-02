Ужас в Лас-Вегасе, холодные квартиры, теплые перспективы и огненный хоккей - все за вчера

В Минске прошел очередной форум ипэшников. Ничего нового. Опять обсуждали высокую аренду, конфискации товара, необходимость получать сертификаты качества на все импортные товары легпрома. Еще немного обсудили революционный указ, который должен упростить работу ИП. «Нас, предпринимателей, подвесили за одно место и держат, чтобы в любой момент сделать больно. Законы это позволяют».
В Стокгольме вручили Нобелевскую премию по медицине — и вот за что. Спойлер: исследование касается всех нас.
Открылась третья сессия Палаты представителей шестого созыва. Вчера там обсуждали, например, почему Нацбанк убыточен и хватит ли ресурсов для возврата денег вкладчикам белорусских банков, а еще думали, ввести ли ответственность за домашние роды или же, например, разрешить такую практику частным медцентрам.
В очередной раз убедились, что в стране нет ни одного уголка, свободного от наследия прошедших войн. Вот здесь у нас, например, история опорного пункта «Полоневичи» — самой современной системы долговременных огневых точек, построенной на территории Беларуси до войны, расположенной между Дзержинском и Столбцами. Спойлер: звучит красиво, а по сути просто зарыли в землю миллионы советских рублей.
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