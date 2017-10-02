Ужас в Лас-Вегасе, холодные квартиры, теплые перспективы и огненный хоккей - все за вчера

Доброе утро!

Холодно-то как дома, бр-р-р-р! Погода тоже противная — всю неделю сыро и ветрено. Но терпеть, говорят, осталось недолго : уже совсем скоро затопят в садиках и школах, еще спустя день-два — в наших квартирах. А пока вот вам 8 лайфхаков , которые помогут пережить холод в квартире до включения отопления.





ВАЖНОЕ

По меньшей мере 58 человек погибло и 515 пострадало в результате стрельбы на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе . Инцидент уже назвали «самым массовым убийством» в истории США. Вот что известно о стрелке и что с ним стало . В Лас-Вегасе в день стрельбы оказался и белорус — и вот что мы услышали из первых уст . В американском обществе вновь вспыхнули споры — нужны ли ограничения на покупку огнестрельного оружия, или права граждан США защищает вторая поправка? А мы пока собрали печальные рекорды массовых убийств в Штатах и сделали краткую видеохронику печальных событий .





В Минске прошел очередной форум ипэшников . Ничего нового. Опять обсуждали высокую аренду, конфискации товара, необходимость получать сертификаты качества на все импортные товары легпрома. Еще немного обсудили революционный указ, который должен упростить работу ИП. «Нас, предпринимателей, подвесили за одно место и держат, чтобы в любой момент сделать больно. Законы это позволяют».

В Стокгольме вручили Нобелевскую премию по медицине — и вот за что . Спойлер: исследование касается всех нас.

Власти Каталонии вчера утром объявили о победе на референдуме сторонников независимости — «за» проголосовали 90% каталонцев, но Мадриду все равно . Известная белорусская журналистка Ольга Улевич, которая больше пяти лет живет в Каталонии, рассказала нам, когда началось противостояние и к чему это может привести .

Ну, а минское «Динамо» порадовало хоккейных болельщиков — парни просто-таки разгромили российский топовый клуб! Вот тут у нас много ярких фоточек «Минск-арены» в огне!





ЧТО ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

Открылась третья сессия Палаты представителей шестого созыва. Вчера там обсуждали, например, почему Нацбанк убыточен и хватит ли ресурсов для возврата денег вкладчикам белорусских банков, а еще думали, ввести ли ответственность за домашние роды или же, например, разрешить такую практику частным медцентрам.

Вы любите ходить в походы? А в болота ходили? Да ладно, никогда?! Рассказываем, почему это очень круто и обязательно стоит попробовать , и советуем, когда идти, куда, с кем, с чем, и главное — как.





В очередной раз убедились, что в стране нет ни одного уголка, свободного от наследия прошедших войн. Вот здесь у нас, например, история опорного пункта «Полоневичи» — самой современной системы долговременных огневых точек, построенной на территории Беларуси до войны, расположенной между Дзержинском и Столбцами. Спойлер: звучит красиво, а по сути просто зарыли в землю миллионы советских рублей.

Еще у нас есть два «психологических» текста: для пар, у которых почему-то нет (или мало) секса , и одиночек, боящихся новых отношений (потому что серьезно обожглись в прежних). Мы хотим, чтобы все были счастливы!

Все новости понедельника, 2 октября

А уже сегодня один из молодых столичных чиновников расскажет вам о своей зарплате . Ой, и не вздумайте завидовать — работа у него непростая и ответственная. Собственно, и вам желаем хорошей работы и такой же зарплаты!

Ваша редакция

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