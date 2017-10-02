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7 октября можно помочь лесхозам привести в порядок леса Могилевщины
03.10.2017 08:21 — Новости Общества | Tut.by
Жителей Могилевской области приглашают принять участие в акции «Чистый лес», рассказали в облисполкоме. 7 октября белорусы по всей стране будут приводить в порядок леса и зеленые зоны — очищать их от мусора.
Благоустроить лесной фонд или прилегающую к своим населенным пунктам территорию может каждый, сообщили в государственном производственном лесохозяйственном объединении. Чтобы стать участником акции, достаточно обратиться в Могилевский лесхоз или ближайшее лесничество и заявить о своем намерении помочь в наведении порядка в лесу. Всех участников мероприятии обеспечат необходимым инвентарем.
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Акция "Чистый лес" пройдет по всей стране.
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