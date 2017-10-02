7 октября можно помочь лесхозам привести в порядок леса Могилевщины

Жителей Могилевской области приглашают принять участие в акции «Чистый лес», рассказали в облисполкоме. 7 октября белорусы по всей стране будут приводить в порядок леса и зеленые зоны — очищать их от мусора.



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Благоустроить лесной фонд или прилегающую к своим населенным пунктам территорию может каждый, сообщили в государственном производственном лесохозяйственном объединении. Чтобы стать участником акции, достаточно обратиться в Могилевский лесхоз или ближайшее лесничество и заявить о своем намерении помочь в наведении порядка в лесу. Всех участников мероприятии обеспечат необходимым инвентарем.

Акция «Чистый лес» для Беларуси уже традиционна. Впервые она состоялась в 2010 году, и за это время ее участниками стали десятки тысяч добровольцев. Основная цель — привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесу и не засорять его.