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7 октября можно помочь лесхозам привести в порядок леса Могилевщины

03.10.2017 08:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Жителей Могилевской области приглашают принять участие в акции «Чистый лес», рассказали в облисполкоме. 7 октября белорусы по всей стране будут приводить в порядок леса и зеленые зоны — очищать их от мусора.


Фото: Unsplash.com

Благоустроить лесной фонд или прилегающую к своим населенным пунктам территорию может каждый, сообщили в государственном производственном лесохозяйственном объединении. Чтобы стать участником акции, достаточно обратиться в Могилевский лесхоз или ближайшее лесничество и заявить о своем намерении помочь в наведении порядка в лесу. Всех участников мероприятии обеспечат необходимым инвентарем.

Акция «Чистый лес» для Беларуси уже традиционна. Впервые она состоялась в 2010 году, и за это время ее участниками стали десятки тысяч добровольцев. Основная цель — привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесу и не засорять его.

 
 
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