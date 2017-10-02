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Лауреата Нобелевской премии по физике назовут сегодня
03.10.2017 07:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт — Sputnik. Имя лауреата Нобелевской премии по физике объявят в Стокгольме днем во вторник, свидетельствуют данные комитета престижной награды.
"Нобелевская неделя" стартовала в понедельник с оглашения имени лауреата премии в области медицины и физиологии — награду получат исследующие "биологические часы" американские биологи.
Уже во вторник днем в Стокгольме объявят имя лауреата Нобелевской премии по физике. В прошлом году премию в этой области присудили за исследования топологических фазовых переходов и топологических фаз материи.
В среду Нобелевский комитет назовет обладателя премии в области химии, в четверг — по литературе, в пятницу — за укрепление мира.
Лауреаты премии получают денежный приз в размере свыше миллиона долларов США, а также медаль — символ премии. Награждение "нобелевкой" состоится в декабре в Стокгольме.
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В прошлом году премию присудили за исследования топологических фазовых переходов и топологических фаз материи.
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