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Лауреата Нобелевской премии по физике назовут сегодня

03.10.2017 07:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Имя лауреата Нобелевской премии по физике объявят в Стокгольме днем во вторник, свидетельствуют данные комитета престижной награды.

Лауреата Нобелевской премии по физике назовут сегодня
© REUTERS/
"Нобелевку" по медицине дали за открытие 30-летней давности

"Нобелевская неделя" стартовала в понедельник с оглашения имени лауреата премии в области медицины и физиологии — награду получат исследующие "биологические часы" американские биологи.

Уже во вторник днем в Стокгольме объявят имя лауреата Нобелевской премии по физике. В прошлом году премию в этой области присудили за исследования топологических фазовых переходов и топологических фаз материи.

В среду Нобелевский комитет назовет обладателя премии в области химии, в четверг — по литературе, в пятницу — за укрепление мира.

Лауреаты премии получают денежный приз в размере свыше миллиона долларов США, а также медаль — символ премии. Награждение "нобелевкой" состоится в декабре в Стокгольме.

 
Теги: Минск
 
 
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В прошлом году премию присудили за исследования топологических фазовых переходов и топологических фаз материи.

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