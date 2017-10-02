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Развитие канализации и водопровода обсудят в Минске
03.10.2017 00:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт — Sputnik. Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Беларуси обсудят во вторник и среду на региональном водном семинаре, проводимом под эгидой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
© AFP/ Iakovos Hatzistavrou
Правительство Беларуси и ЕБРР готовят "дорожную карту" общих проектов в сфере ЖКХ и транспорта, под которые организацией выделяются кредиты.
Уже 3 и 4 октября в Минске будут обсуждать развитие системы водоснабжения и водоотведения. Для участия в мероприятии в белорусской столице соберутся специалисты водоканалов из стран СНГ и Западной Европы.
Поприветствуют участников семинара и на высоком уровне — в частности, ожидается присутствие и вице-премьера Анатолия Калинина.
За 25 лет ЕБРР инвестировал в разные отрасли белорусской экономики более 1,9 миллиарда евро. На протяжении 2017-го банк планировал инвестировать в страну более 200 миллионов евро.
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Европейский банк реконструкции и развития проведет региональный водный семинар во вторник и среду.
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