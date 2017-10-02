Развитие канализации и водопровода обсудят в Минске

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Беларуси обсудят во вторник и среду на региональном водном семинаре, проводимом под эгидой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).



© AFP/ Iakovos Hatzistavrou ЕБРР рассчитывает инвестировать в Беларусь 200 млн евро в 2017 году

Правительство Беларуси и ЕБРР готовят "дорожную карту" общих проектов в сфере ЖКХ и транспорта, под которые организацией выделяются кредиты.

Уже 3 и 4 октября в Минске будут обсуждать развитие системы водоснабжения и водоотведения. Для участия в мероприятии в белорусской столице соберутся специалисты водоканалов из стран СНГ и Западной Европы.

Поприветствуют участников семинара и на высоком уровне — в частности, ожидается присутствие и вице-премьера Анатолия Калинина.

За 25 лет ЕБРР инвестировал в разные отрасли белорусской экономики более 1,9 миллиарда евро. На протяжении 2017-го банк планировал инвестировать в страну более 200 миллионов евро.