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В Минске начинают включать тепло в школах и больницах

03.10.2017 09:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Минский городской исполнительный комитет принял решение с 3 октября начать подачу тепла в социальные объекты, сообщили Sputnik в Мингорисполкоме.

В Беларуси в первую неделю октября установилась холодная погода. Синоптики прогнозируют, что ночью температура воздуха будет опускаться и до минусовых значений, днем по стране будет не выше +8…+10 градусов тепла, со вторника начнутся дожди.

"Принято решение с 3 октября начать подключение отопления на социальных объектах. Первыми тепло получат детские дошкольные учреждения, школы, поликлиники, больницы, учреждения социального обслуживания", — сообщили в Мингорисполкоме.

Подключение отопления в Беларуси проводится поэтапно.

Для включения отопления в социальных объектах среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток не должна превышать +10°С. Чтобы батареи стали теплыми в жилых домах, средняя температура должна быть ниже +8°С.

Затем потеплеет в жилых домах, гостиницах и общежитиях, а в последнюю очередь тепло придет в административные здания, промышленные предприятия и прочие организации.

Решение о включении отопления принимается на уровне областных советов и Мингорисполкома в зависимости от прогнозов погоды. На подключение отопления отводится пять дней.

 
Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком принял решение о начале отопительного сезона в социальных объектах.

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