Уроженца Светлогорска будут судить за мошенничество в Skype

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Уроженец Светлогорска может предстать перед судом за мошенничество с использованием учетных записей пользователей Skype.

Расследование уголовного дела об использовании этих записей в мошеннических целях завершено и передано прокурору для направления в суд, рассказали в управлении Следственного комитета по Минской области.

В ходе расследования было установлено, что уроженец Светлогорска, 1994 года рождения, при помощи иностранца, находящегося за границей, купил на специализированных форумах в интернете сведения более чем о 17 000 учетных записях пользователей Skype и паролях доступа к ним. Скупка данных производилась в течение года — с февраля 2016 по февраль 2017 года.

Чтобы выбрать наиболее перспективных "клиентов", подельники осуществили несанкционированный доступ к компьютерной информации и изучили содержимое учетных записей пользователей.

"В дальнейшем обвиняемые заблокировали законным правообладателям доступ к их аккаунтам. Они выступали от имени владельцев учетных записей и отправляли имевшимся контактам текстовые сообщения с просьбой одолжить денежные средства, перевести их на карт-счета и электронные кошельки", — рассказали Sputnik в отделе информации и связи с общественностью УСК по Минской области.

От действий преступников, по данным следствия, пострадали более 40 граждан Беларуси и других стран.

Действия 23-летнего мужчины квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации), ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 351 (покушение на умышленное блокирование компьютерной информации), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 209 (покушение на мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Гражданин Беларуси задержан, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы в отношении иностранного гражданина выделены в отдельное производство. Предстоят дальнейшие следственные действия, которые должны помочь установить его местонахождения.

Кроме того, Следственный комитет в очередной раз напомнил об опасности реагировать на просьбы "помочь деньгами" в социальных сетях.

"Если вам приходит сообщение от "друга" в соцсетях с просьбой одолжить денежные средства, удостоверьтесь, действительно ли вам пишет этот человек, связавшись с ним иным способом", — рекомендуют в УСК.