Более 40 белорусов и иностранцев стали жертвами мошенников в Skype

23-летнего уроженца Светлогорска будут судить за использование взломанных аккаунтов Skype в мошеннических целях. Пострадавшими по делу проходят более 40 белорусов и иностранцев, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, молодой человек с февраля 2016-го и на протяжении года, действуя по предварительному сговору с иностранцем, купил на специализированных форумах в интернете сведения о более чем 17 тысячах аккаунтов в Skype (вместе с паролями к ним).

Парни изучили их содержимое, чтобы отобрать «перспективные» для мошенничества. А потом заблокировали аккаунты и отправили от имени их владельцев сообщения с просьбой дать денег взаймы — перевести на указанные банковские счета или электронные кошельки.

В итоге пострадали более 40 белорусов и иностранцев. Действия 23-летнего соотечественника квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации), ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 351 (Покушение на умышленное блокирование компьютерной информации), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса (Покушение на мошенничество).

Обвиняемый заключен под стражу, уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Материалы в отношении иностранца выделены в отдельное производство, он в розыске.