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Институт по вопросам ЖКХ может быть создан при НАН Беларуси до конца года

03.10.2017 10:39 — Новости Общества | БелТА  
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Институт по вопросам ЖКХ может быть создан при НАН Беларуси до конца года
Анатолий Калинин. Фото из архива

3 октября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Институт по вопросам ЖКХ может быть создан до конца текущего года при Национальной академии наук Беларуси. Об этом заявил сегодня на открытии регионального семинара ЕБРР по реформе сектора водоснабжения и водоотведения заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительством принято решение о создании при академии наук института, который будет заниматься непосредственно вопросами отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Данный институт, я уверен, к концу года вступит в свои права", - сказал Анатолий Калинин.

В частности, отмечается необходимость глубокого пересмотра и переосмысления подходов к формированию государственной программы "Чистая вода". "Минжилкомхозом уже начаты работы над проектом республиканской программы. Правительство придает важное значение вопросам модернизации водного сектора в целях обеспечения потребителей качественной питьевой водой, а также высокой степени очистки сточных вод, направленной на улучшение экологической ситуации в бассейне рек, впадающих в Балтийское море", - отметил вице-премьер.

В состав Национальной академии наук Беларуси входит 115 организаций, в том числе 72 - научно-исследовательские, 29 - научно-производственных, производственных и иных, 14 организаций управления, здравоохранения, образования и др.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 октября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Институт по вопросам ЖКХ может быть создан до конца текущего года при Национальной академии наук Беларуси. Об этом заявил...

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