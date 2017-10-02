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В Гомеле более 700 деревьев признаны аварийными
03.10.2017 10:41 — Новости Общества | Tut.by
Инциденты с поваленными на авто деревьями в Гомеле происходят с досадной периодичностью. Городские коммунальники решили положить этому конец: за осень и зиму они уберут все аварийные деревья.
— Мы обследовали все линейные насаждения, а также те, которые расположены на дворовых территориях, —
По словам Виктора Кулаго, проблемы с аварийными деревьями возникают регулярно при порывах ветра от 20 метров в секунду. Наименее устойчивы к непогоде городские тополя, возраст которых превышает 30−40 лет.
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Инциденты с поваленными на авто деревьями в Гомеле происходят с досадной периодичностью. Наименее устойчивы к непогоде городские тополя, возраст которых...
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