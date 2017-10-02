В Гомеле более 700 деревьев признаны аварийными

Инциденты с поваленными на авто деревьями в Гомеле происходят с досадной периодичностью. Городские коммунальники решили положить этому конец: за осень и зиму они уберут все аварийные деревья.

— Мы обследовали все линейные насаждения, а также те, которые расположены на дворовых территориях, — рассказал «Гомельским ведомостям» генеральный директор КПУП «Гомельское городское ЖКХ» Виктор Кулаго. — В общей сложности в городе порядка 700 деревьев имеют ту или иную степень аварийности, в связи с чем был разработан график их удаления. В течение осенне-зимнего периода эти работы планируется выполнить.

По словам Виктора Кулаго, проблемы с аварийными деревьями возникают регулярно при порывах ветра от 20 метров в секунду. Наименее устойчивы к непогоде городские тополя, возраст которых превышает 30−40 лет.