ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле более 700 деревьев признаны аварийными

03.10.2017 10:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Инциденты с поваленными на авто деревьями в Гомеле происходят с досадной периодичностью. Городские коммунальники решили положить этому конец: за осень и зиму они уберут все аварийные деревья.

— Мы обследовали все линейные насаждения, а также те, которые расположены на дворовых территориях, — рассказал «Гомельским ведомостям» генеральный директор КПУП «Гомельское городское ЖКХ» Виктор Кулаго. — В общей сложности в городе порядка 700 деревьев имеют ту или иную степень аварийности, в связи с чем был разработан график их удаления. В течение осенне-зимнего периода эти работы планируется выполнить.

По словам Виктора Кулаго, проблемы с аварийными деревьями возникают регулярно при порывах ветра от 20 метров в секунду. Наименее устойчивы к непогоде городские тополя, возраст которых превышает 30−40 лет.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инциденты с поваленными на авто деревьями в Гомеле происходят с досадной периодичностью. Наименее устойчивы к непогоде городские тополя, возраст которых...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Институт по вопросам ЖКХ может быть создан при НАН Беларуси до конца года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика