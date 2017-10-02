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В Гомеле нашли родителей малышки, которую бросили в квартире с чужой женщиной, - и лишили их прав
03.10.2017 10:56 — Новости Общества | Tut.by
В середине августа жильцы одного из гомельских домов сообщили в ЖЭУ, что за дверями одной из квартир уже давно слышен детский плач, а родителей не видно. Начальник ЖЭУ связался с органами опеки и попечительства — и выяснилось:
Спустя некоторое время органам опеки удалось с ними связаться — к тому моменту семейная пара, якобы ранее находившаяся в России, уже была в Гомеле. Но ребенком никто не интересовался и забрать девочку из приюта даже не пытался.
— Родители были дважды уведомлены о судебных заседаниях по вопросу решения дальнейшей судьбы ребенка. Однако семейная пара проигнорировала это — никто из них так и не явился в суд, — рассказала TUT.BY замглавы администрации Центрального района Ольга Доценко.
Органы опеки и попечительства представили в суд доказательства нежелания каждого из родителей создать необходимые условия для воспитания и развития девочки. В итоге гомельчан лишили родительских прав.
Сейчас для ребенка уже подобрана замещающая семья.
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Ребенком никто не интересовался и забрать девочку из приюта даже не пытался.
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