Какая боль: довольны ли белоруски условиями в роддомах

Пока депутаты обсуждают, стоит ли запретить женщинам рожать на дому, Sputnik выяснил, что думают об этом сами белоруски, и попросил их поделиться воспоминаниями о роддомах.

Мнения разделились: одни считают, что роженицы требуют к себе слишком большого внимания и заступаются за врачей, другие борются за свое право на горячую воду в душевых и индивидуальный подход, и выходом из ситуации считают домашние роды. Хотя они и сопряжены с высокими рисками для здоровья и жизни как матери, так и ребенка.

"Вы не одни в роддоме"

Мама троих детей Ольга Швец рассказала, что за всю беременность в женской консультации не столкнулась с предвзятым или хамским отношением.

"Наоборот, врачи успокаивали, поддерживали. Я рожала в разных роддомах, весь персонал был корректен и внимателен — и к мамочкам, что к малышам. Были и возмущавшиеся мамаши, которым всего всегда мало, такое ощущение, будто она одна на весь роддом, и только ей и ее ребенку нужно внимание", — поделилась мнением Ольга.



© Sputnik/ Александр Кондратюк В роддомах благополучно разрешиться женщине помогают специалисты

Домашние роды женщина считает безответственностью и предлагает улучшить оснащение роддомов, чтобы будущим мамам не хотелось оставаться рожать дома.

"Со мной и с моими детьми все было хорошо, без осложнений. А вот для мамочек, которые рожают с осложнениями, можно было бы создать условия и получше. Кровати с подъемниками, например, приобрести, чтобы роженице приходилось меньше двигаться, ведь это сопряжено с болью и неудобствами", — считает собеседница Sputnik.

Любовь Мытник также уверена, что роженица ответственна не только за свое здоровье, но и за ребенка.



© Sputnik/ Александр Кондратюк Депутаты предлагают запретить домашние роды

"Это неоправданный риск своей жизнью и здоровьем и жизнью малыша. Возможны непредвиденные осложнения, с которыми лучше справляться в условиях стационара. Лично мне делали кесарево сечение, потому что были возможны осложнения (ребенок был крупноват для меня). Однако это мое личное мнение, для других — это их личный осознанный выбор, на который они имеют право", — считает женщина.

Поставили новорожденному прививку от гепатита

А вот у Ангелины остались не лучшие воспоминания о родах в Минске. Рожать довелось тринадцать лет назад, но женщина до сих пор вспоминает о сложностях, с которыми довелось столкнуться.

"Роды были преждевременные, несмотря на то, что в этот момент находилась в этой же больнице на сохранении. В лицо говорили одно, в карточку писали другое, мило улыбались и говорили "ну вы же понимаете". Каким-то чудом в полные тридцать семь недель дочка родилась полностью доношенной. Анализы мне показывали медсестры по ночам. Анализы были чистыми, а ребенку все равно поставили диагноз "внутриутробная инфекция". Все попытки получить объяснения, зачем новорожденному ребенку колоть антибиотики, заканчивались ничем", — рассказала Ангелина.

Собеседница рассказала, что кормить ребенка грудью ей не разрешали, предлагали соски, причем не лучшего качества.

"Медсестры сами их прокалывали, получались огромные дыры, ребенок давился, ему ставили зонд, а потом те же медсестры героически спасали его у меня на глазах. А все началось с того, что нормальному ребенку, но рожденному раньше времени, сделали прививку от гепатита без моего ведома. Девочка пожелтела через два часа. На вопросы мне отвечали, чтобы я не лезла и шла книжки читать", — вспомнила Ангелина.

После множества скандалов с врачами, женщина решила забрать ребенка домой под расписку.

"Я видела, что врач не знает, что делает. Она специально держала ребенка в больнице и убеждала меня, будто ребенок находится в тяжелом состоянии. А всего лишь была желтуха. В больнице все болели, привозили новых мам с инфекцией. И когда ко мне подселили маму с высокой температурой, это была последняя капля. Пройдя все обследования, услышав в лицо, что у ребенка нет проблем и она хорошо набирает вес, я забрала его домой", — рассказала Ангелина.

Саму подготовку к родам собеседница также вспоминает без положительных эмоций.



© Sputnik/ Константин Чалабов Врачи-неонатологи знают, как помочь маленькому человеку быстрее адаптироваться в этом мире

"Были сложные затяжные роды, на вопросы о том, что мне колют, и просьбы позвонить моему врачу, с которым были договоренности о родах, мне отвечали грубо. И только потом мне все начали говорить, что нельзя было мне колоть то, что кололи, нельзя было на таком сроке делать обследования, которые проводили. Но раз положили на сохранение — надо же было что-то делать. И только потом я узнала, что в такой же ситуации в ту же ночь у этого же врача умер ребенок. Стало просто страшно", — рассказала Ангелина.

Мой врач стал мне едва ли не братом

Марина Орешкевич рассказала о своем опыте общения с врачами. Она признает, что без врачебного вмешательства беременность могла закончиться плачевно. И потому категорически против того, чтобы женщины не вставали на учет по беременности и тем более — рисковали, решаясь на роды дома.

"В 12 недель на УЗИ в центре "Мать и Дитя" узнала, что у меня монохориальная диамниотическая двойня, по-простому — одноплацентные близнецы. Доктор Максим Белуга убеждал, что выносить обоих детей не получится, риски велики — если меньший ребенок умрет, в течение суток может заразиться второй ребенок, а с ним и мать. Пришлось делать операцию, которая продлилась 4,5 часа. Помню, задремала, проснулась, а рядом медсестра сидит и держит меня просто за руку… Так я стала мамой одного ребенка", — вспомнила Марина о грустном дне в своей жизни.

Своему врачу женщина благодарна до сих пор, говорит, он стал ей практически братом. Благодаря своевременному вмешательству докторов удалось спасти здорового ребенка и саму мать. Но все же Марина признает, что за время беременности сталкивалась с разными докторами.

"Были и такие, кто давление отказывался померить, когда голова болела. А одна врач после операции, когда я лишилась одного из двоих детей, делала мне УЗИ и нескольким интернам подробно рассказывала про мою операцию, хотя мне больно было это слышать, я даже заплакала", — вспомнила Марина.

Женщина признает, что без своевременной помощи врачей ее беременность могла закончиться плачевно.

"Поэтому я против родов дома и непостановки на учет по беременности. Если женщина готова рисковать своим здоровьем — пусть, но ребенком рисковать нельзя ни при каких обстоятельствах. Желающие рожать дома женщины и их мужья в обязательном порядке должны подписывать документы, в которых всю вину в случае осложнений либо гибели ребенка возьмут на себя, как и наказание за это. Я, напротив, готова была всю беременность лежать в больницах, под наблюдением специалистов, лишь бы была возможность родить двух здоровых деток", — рассказала Марина.

Осматривают все подряд

А вот другая собеседница агентства Ольга о походах в центр "Мать и дитя" вспоминает с меньшей теплотой. От врачей ей не хватило такта в отношении рожениц.

"Все поставлено на поток и отношение свинское. Раздеваться нужно при открытых дверях, при осмотре все ходят кому не лень. Осматривают тебя все подряд, и лечащий врач, и стажеры. Я поступила с проблемами сердца, но мне, не взяв ни одного анализа, назначили кучу лекарств — таких же, как всем остальным. К кардиологу я попала только в день выписки! На вопрос своему врачу, зачем мне уколы против свертываемости крови, я получила в ответ грубость", — рассказала Ольга.



© Sputnik/ Владимир Вяткин Иногда малышу требуется специализированная помощь, обеспечить которую могут только в условиях имедучреждения

"При всех моих показаниях к кесареву, врачи настойчиво заставляли рожать самой. Мне было 33 года, вес — 84 килограмма, все показания к операции. Мне пришлось давать взятку врачу, чтобы меня разрезали, и на операционном столе мне сказали, если бы я рожала сама, ребенок бы был инвалидом", — рассказала женщина.

Отдельный пласт трудных воспоминаний связан с послеродовым отделением.



© Фото: из личного архива Татьяны Белоног Домашние роды в Березино закончились смертью матери и двух малышек

"Все десять дней мне кололи антибиотик — позже оказалось, что забыли отменить назначение. Но больше всего неприятно отношение, после которого чувствуешь себя недочеловеком", — рассказала собеседница.

Не как в Австралии

Автор проекта "Радзіны" Вероника Завьялова провела исследование, участие в котором приняло 1100 респонденток. Из опрошенных 77,5% женщин рожали в роддоме без поддержки и присутствия родных и близких, 22,6% рожали с партнером, из них у 16,3% — партнерские роды в роддоме, у 6,3% — роды дома.

Авторы исследования предлагают, решая вопрос о возможности родов дома, обратиться к опыту зарубежных стран, даже у соседей ситуация обстоит лучше, чем в Беларуси.

"Много положительных тенденций есть в ближайших к нам Украине и России. Это и нормативные акты, имплементирующие в национальное законодательство рекомендации ВОЗ в сфере родовспоможения, касающиеся обеспечения родов как личного и семейного события, физиологического процесса. В России, например, программе "Домашние роды в роддоме" и деятельности Центра традиционного акушерства более 10 лет. В этих странах активно проходят образовательные программы. В частности, ведущий ученый в сфере физиологии родовспоможения и первичного здоровья Мишель Оден по несколько раз в год проводил конференции по приглашению Минздрава России, регионов, университетов и клиник России и Украины", — рассказала Завьялова.

Она отметила, что выбор между домом и роддомом — это громкая тема, но ею прикрывают ряд других важных вопросов, решение которым стоило бы найти.

"В медицинском контексте есть два типа проблем — нехватка услуг и условий для физиологичных родов и насильно осуществленные вмешательства, навязанные обязательства и услуги", — пояснила Завьялова.

Одно из главных пожеланий, которое высказали женщины в ходе опроса, — более широкое распространение возможности рожать дома.

"Роды — это бессознательный процесс, хорошо иметь механизмы договориться о многом заранее, а не оправдывать, например, получение согласия на прививки ребенку в потугах, тем, что больше якобы некогда. Для реализации прав женщин в родах есть "план родов", подаваемый заранее и подшитый в "обменку", есть партнерство — представитель, который обеспечивает не только физическую и психологическую поддержку женщины в родах, но и в определенной степени безопасность и помощь в реализации прав", — пояснила Завьялова.

Правда, при этом исследовательница констатировала, что "условий для легализации домашнего акушерства в Беларуси на сегодняшний момент нет".

Напомним, что Министерство здравоохранения Беларуси неоднократно подчеркивало, что в Беларуси домашние роды вне закона, и соглашаясь на них, женщина заведомо подвергает риску собственную жизнь и жизнь своего ребенка .