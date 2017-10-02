Отопление: частые вопросы и ответы

Отопительный сезон начинается в республике уже в начале октября: среднесуточная температура опустилась ниже лимита в десять градусов по Цельсию. Первыми отопление получают социальные объекты — школы и детсады, поликлиники и больницы. Затем начинается сезон и для жилых квартир и домов, а потом — для офисных зданий, предприятий и других учреждений.

Sputnik собрал самые частые вопросы об отопительном сезоне и нашел ответы на них.

Когда включают отопление?

Для включения отопления потребителям первой категории, согласно действующему законодательству, средняя температура воздуха в течение пяти суток не должна превышать +10 градусов. Для жилых квартир и домов этот показатель составляет +8 градусов. Ниже этой планки температура уже и в начале октября.

Офисным зданиям и другим учреждениям отопление включают только после того, как сезон стартует для соцобъектов и жилфонда.

Почему у кого-то уже теплые батареи, а у меня — нет?

Включить отопление для всех зданий единовременно невозможно — особенно в таких больших городах, как Минск. Поэтому тепло приходит в дома постепенно. У кого-то сегодня батареи могут быть уже горячими, у других — еще еле теплыми или и вовсе холодными.

Кроме того, в некоторых районах могут начинать режим протапливания — когда в радиаторы подают горячую воду меньшей температуры и под низким давлением, что экономит тепло до включения "настоящего отопления".

Какая температура должна быть дома?

Согласно санитарным нормам и правилам, температура воздуха в квартирах не должна быть ниже +18 градусов и не должна превышать +24. Впрочем, по нормам для коммунальщиков и энергетиков существует только нижняя граница — +18 градусов.

Жаловаться на +18 градусов дома и требовать большего тепла оснований нет — все законодательные нормы соблюдены. Также, по закону, нельзя требовать и того, чтобы было не так жарко — верхней границы же не прописано.

Для офисов норма температуры воздуха чуть ниже — от +16 градусов тепла.

Какие тарифы действуют на отопление в 2017-м?

Последний раз тарифы на тепловую энергию индексировались в начале сентября 2017 года. Теперь стоимость тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения составляет 16,9259 рубля за одну гигакалорию (Гкал). Раньше тариф составлял 15,6722 рубля.

В целом в ходе отопительного сезона жировки "тяжелеют" в среднем на 20-40%.

Когда выключат отопление?

Решение о выключении отопления каждый областной и минский городской исполнительный комитет принимают самостоятельно — для этого температура воздуха должна достаточно подняться. Обычно условия позволяют завершать отопительный сезон только в конце весны.

Так, в 2017-м отопительный сезон закончился лишь в начале мая.