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Отопление: частые вопросы и ответы
03.10.2017 11:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Отопительный сезон начинается в республике уже в начале октября: среднесуточная температура опустилась ниже лимита в десять градусов по Цельсию. Первыми отопление получают социальные объекты — школы и детсады, поликлиники и больницы. Затем начинается сезон и для жилых квартир и домов, а потом — для офисных зданий, предприятий и других учреждений.
Sputnik собрал самые частые вопросы об отопительном сезоне и нашел ответы на них.
Когда включают отопление?
Для включения отопления потребителям первой категории, согласно действующему законодательству, средняя температура воздуха в течение пяти суток не должна превышать +10 градусов. Для жилых квартир и домов этот показатель составляет +8 градусов. Ниже этой планки температура уже и в начале октября.
Офисным зданиям и другим учреждениям отопление включают только после того, как сезон стартует для соцобъектов и жилфонда.
Почему у кого-то уже теплые батареи, а у меня — нет?
Включить отопление для всех зданий единовременно невозможно — особенно в таких больших городах, как Минск. Поэтому тепло приходит в дома постепенно. У кого-то сегодня батареи могут быть уже горячими, у других — еще еле теплыми или и вовсе холодными.
Кроме того, в некоторых районах могут начинать режим протапливания — когда в радиаторы подают горячую воду меньшей температуры и под низким давлением, что экономит тепло до включения "настоящего отопления".
Какая температура должна быть дома?
Согласно санитарным нормам и правилам, температура воздуха в квартирах не должна быть ниже +18 градусов и не должна превышать +24. Впрочем, по нормам для коммунальщиков и энергетиков существует только нижняя граница — +18 градусов.
Жаловаться на +18 градусов дома и требовать большего тепла оснований нет — все законодательные нормы соблюдены. Также, по закону, нельзя требовать и того, чтобы было не так жарко — верхней границы же не прописано.
Для офисов норма температуры воздуха чуть ниже — от +16 градусов тепла.
Какие тарифы действуют на отопление в 2017-м?
Последний раз тарифы на тепловую энергию индексировались в начале сентября 2017 года. Теперь стоимость тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения составляет 16,9259 рубля за одну гигакалорию (Гкал). Раньше тариф составлял 15,6722 рубля.
В целом в ходе отопительного сезона жировки "тяжелеют" в среднем на 20-40%.
Когда выключат отопление?
Решение о выключении отопления каждый областной и минский городской исполнительный комитет принимают самостоятельно — для этого температура воздуха должна достаточно подняться. Обычно условия позволяют завершать отопительный сезон только в конце весны.
Так, в 2017-м отопительный сезон закончился лишь в начале мая.
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Уже с 3 октября в Беларуси начали включать отопление - сначала батареи нагреются у потребителей первой категории: в детсадах, больницах, поликлиниках и школах.
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