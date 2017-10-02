В поисках пропавшего в Беловежской пуще мальчика будет задействован ОМОН

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поисках пропавшего в Беловежской пуще мальчика сегодня будет задействован отряд милиции особого назначения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

О ходе поисковых мероприятий будут незамедлительно информировать в группе "ВКонтакте" и на сайте УВД облисполкома. Население просят доверять официальной информации и не распространять слухи из непроверенных источников.

Житель агрогородка Новый Двор Свислочского района Максим Мархалюк 16 сентября отправился в лес за грибами и домой не вернулся. С тех пор поиски не прекращаются.-0-