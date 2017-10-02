Правительство хочет создать НИИ по вопросам ЖКХ

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Правительство инициирует создание при НАН Беларуси института по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, заявил во вторник вице-премьер Анатолий Калинин.

Система ЖКХ Беларуси несколько лет продолжает реформироваться: наиболее сильные изменения "обкатываются" сначала в столице, а потом вводятся и в регионах. О необходимости серьезных реформ в сфере власти республики говорили давно.

До конца года в Беларуси может появиться еще одна структура, занимающаяся проблемами ЖКХ — институт при Академии наук республики.

"Правительством принято решение о создании при академии наук института, который будет заниматься непосредственно вопросами отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Данный институт, я уверен, к концу года вступит в свои права", — заявил во вторник Калинин.

Впрочем, на данный момент никакого закрепленного на бумаге решения о создании подобного института нет. В самой НАН обещали дать комментарии касательно работы нового структурного элемента после того, как будут подписаны все необходимые документы.

Среди последних тем в сфере ЖКХ, вызывавших критику в правительстве, громко звучали водо- и теплоснабжение. Так, в Минске потери воды составляют до четверти, а теплоэнергия при транспортировке также часто "уходит".