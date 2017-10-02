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в Минске задержали двух карманниц-гастролерш

03.10.2017 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичная милиция задержала на рынке в Заводском районе двух предполагаемых карманниц. Одно из преступлений записали камеры наблюдения, сообщает УВД Миноблисполкома.

Задержаны две женщины: 45-летняя гомельчанка и 51-летняя жительница Минского района. Их взяли с поличным, когда те вытянули из чужой сумки кошелек. Оказалось, одна из подозреваемых причастна еще к двум кражам в Логойском районе месячной давности.

— Сначала похитила кошелек из сумки посетительницы магазина в Плещеницах [видео ниже], а на следующий день «почистила» авоську жительницы райцентра на местном рынке. Общий ущерб от действий злоумышленницы составил свыше 500 рублей, — рассказал старший оперуполномоченный уголовного розыска Логойского РОВД Сергей Пушкин.

Сейчас фигурантки в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК (Кража, совершенна группой лиц), санкция статьи — до 4 лет лишения свободы. Дополнительно гомельчанку будут судить по эпизодам, зафиксированным в Логойском районе.

Подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах, сообщил официальный представитель УВД Александр Марченко.

 
 
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Одно из преступлений записали камеры наблюдения.

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