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Отец убитой девушки заявил иск на 40 тысяч долларов. Обвиняемый: "Признаю, но возместить не смогу"
03.10.2017 11:43 — Новости Общества | Tut.by
В Минском городском суде продолжается процесс по
Во вторник, 3 октября, отец Татьяны заявил иск о возмещении морального вреда в размере 80 тысяч белорусских рублей.
— До конца моих дней со мной останется эта ноша, — заявил потерпевший Федор Иванович. — Не хочу выглядеть агрессором, приму любое максимальное наказание, которое суд вынесет Раздуеву.
Обвиняемый попросил у судьи 5 минут перерыва, чтобы посовещаться со своими адвокатами по поводу суммы.
— Понимаю, по какой причине был подан иск. Иск признаю, но возместить его не смогу, — ответил обвиняемый из-за решетки.
Раздуев не смог назвать сумму, с которой бы согласился.
Напомним, обвиняемый
В своем чистосердечном признании Раздуев написал, что все случилось случайно, он «непреднамеренно толкнул» Татьяну, она упала и ударилась головой об кровать. Через день версия уже была другой: во время ссоры он сначала стал бить Татьяну по голове, рукам и ногам, затем взял топор и нанес еще несколько ударов. В соседней комнате в момент убийства находился 7-летний сын Татьяны, мальчик смотрел мультики и складывал конструктор.
— Сын не слышал ссор, — рассказал в суде бывший муж Татьяны, отец мальчика.
В тот же вечер Раздуев вынес тело женщины из квартиры, положил в багажник, а утром отвез ее сына в школу на занятия на такси. По словам подруг Татьяны Курсевич, ее брак распался в июне 2016 года, потому что встретила другого — Евгения Раздуева.
В суде в качестве свидетеля в суде выступила бывший руководитель Татьяны Курсевич. Она назвала девушку «высококвалифицированным специалистом, креативной и спокойной».
— До сих пор звонят клиенты и тепло отзываются о Тане. Мы ей дали свободный график, потому что она хотела больше времени уделять сыну, — рассказывает Людмила Палевич.
Женщина вспоминает, как накануне исчезновения Татьяна привезла коллегам из Питера торт (в путешествие она ездила вместе с Раздуевым). А 15 ноября не вышла на работу, по скайпу написала коллегам о том, что заболела (в тот момент девушка уже была убита, от ее имени писал обвиняемый — Прим. TUT.BY). Раньше Татьяна напрямую звонила руководителю и никогда не решала такие вопросы по скайпу, это и насторожило коллег. Они поехали к ней домой на съемную квартиру, оставили записки соседям с просьбой сообщить, где находится Таня. Это не дало результата и тогда они обратились к бывшему мужу молодой мамы с просьбой обратиться в милицию.
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В Минском городском суде продолжается процесс по делу минчанина Евгения Раздуева, которого обвиняют в убийстве любимой девушки Татьяны Курсевич. Помимо ч. 2 ст. 139...
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