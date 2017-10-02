В Минском городском суде продолжается процесс по делу минчанина Евгения Раздуева, которого обвиняют в убийстве любимой девушки Татьяны Курсевич. Помимо ч. 2 ст. 139 УК, мужчине также предъявлено обвинение по ч.1 ст. 205 «Кража» и ст. 378 «Хищение документов». Раздуеву грозит суровое наказание, вплоть до смертной казни.





Во вторник, 3 октября, отец Татьяны заявил иск о возмещении морального вреда в размере 80 тысяч белорусских рублей.

— До конца моих дней со мной останется эта ноша, — заявил потерпевший Федор Иванович. — Не хочу выглядеть агрессором, приму любое максимальное наказание, которое суд вынесет Раздуеву.

Обвиняемый попросил у судьи 5 минут перерыва, чтобы посовещаться со своими адвокатами по поводу суммы.





— Понимаю, по какой причине был подан иск. Иск признаю, но возместить его не смогу, — ответил обвиняемый из-за решетки.

Раздуев не смог назвать сумму, с которой бы согласился.

Напомним, обвиняемый отказался давать показания и заявил, что вину признает частично. Его девушка, 32-летняя Татьяна Курсевич, пропала 15 ноября 2016 года. Ее искала милиция, волонтеры, 1 декабря в 120 километрах от Минска был обнаружен труп молодой мамы.

В своем чистосердечном признании Раздуев написал, что все случилось случайно, он «непреднамеренно толкнул» Татьяну, она упала и ударилась головой об кровать. Через день версия уже была другой: во время ссоры он сначала стал бить Татьяну по голове, рукам и ногам, затем взял топор и нанес еще несколько ударов. В соседней комнате в момент убийства находился 7-летний сын Татьяны, мальчик смотрел мультики и складывал конструктор.

— Сын не слышал ссор, — рассказал в суде бывший муж Татьяны, отец мальчика.

В тот же вечер Раздуев вынес тело женщины из квартиры, положил в багажник, а утром отвез ее сына в школу на занятия на такси. По словам подруг Татьяны Курсевич, ее брак распался в июне 2016 года, потому что встретила другого — Евгения Раздуева.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В суде в качестве свидетеля в суде выступила бывший руководитель Татьяны Курсевич. Она назвала девушку «высококвалифицированным специалистом, креативной и спокойной».

— До сих пор звонят клиенты и тепло отзываются о Тане. Мы ей дали свободный график, потому что она хотела больше времени уделять сыну, — рассказывает Людмила Палевич.

Женщина вспоминает, как накануне исчезновения Татьяна привезла коллегам из Питера торт (в путешествие она ездила вместе с Раздуевым). А 15 ноября не вышла на работу, по скайпу написала коллегам о том, что заболела (в тот момент девушка уже была убита, от ее имени писал обвиняемый — Прим. TUT.BY). Раньше Татьяна напрямую звонила руководителю и никогда не решала такие вопросы по скайпу, это и насторожило коллег. Они поехали к ней домой на съемную квартиру, оставили записки соседям с просьбой сообщить, где находится Таня. Это не дало результата и тогда они обратились к бывшему мужу молодой мамы с просьбой обратиться в милицию.