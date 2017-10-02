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На трассе М6 в Ивьевском районе появится магазин, а около деревни Циборы - еще одно кафе

03.10.2017 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Для строительства новых кафе, заправок и мест отдыха на трассе М6 инвесторам будут предлагать места, временно занятые строительными городками и объездами, сообщает «Гродненская правда».


Сейчас стройгородки находятся на 119-м и 206-м километрах. Есть такие места вблизи строящихся новых и реконструируемых площадок отдыха на 148-м, 144-м, 145-м и 202-м километрах. Здесь в перспективе могут появиться новые заправки, кафе и места для отдыха.

— Речь в первую очередь идет об объектах так называемого третьего уровня, в состав которых входят площадки отдыха, пункты питания и автозаправочные станции, — рассказал генеральный директор РУП «Гродноавтодор» Валерий Венцкович.

На трассе реконструируют шесть существующих площадок отдыха и сделают пять новых площадок. Они разместятся на 103-м километре слева, на 123-м километре справа по направлению из Минска, а также на 114, 172 и 202-м километрах. Около деревни Залейки Ивьевского района рядом с площадкой отдыха будет построено отдельное многофункциональное здание, где будет магазин, душевая комната и туалет, санузел для инвалидов, пеленальный столик для матерей с грудными детьми. В деревне Циборы Лидского района появится еще один объект придорожного сервиса третьего уровня.

Сейчас на трассе М6 на территории Гродненской области есть 16 автозаправочных станций, в том числе три газовые, 8 пунктов постоя и 20 пунктов питания, 16 торговых точек. Фактическое расстояние между автозаправочными станциями составляет от одного до 34 километров, между пунктами постоя от 1 до 30 километров, что полностью обеспечивает рекомендуемые расстояния между объектами придорожного сервиса соответствующего типа. По такой насыщенности участок М6 на Гродненщине занимает лидирующую позицию после автомагистрали М1 в районе Минской области.


Кстати, РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» построит на 218-м километре автодороги М6 в Щучинском районе две новые автозаправочные станции. На 2019−2020 годы будут полностью реконструированы АЗС в Скиделе. Старые будут снесены, на их месте появятся современные заправки.

 
Теги: Минск
 
 
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Для строительства новых кафе, заправок и мест отдыха на трассе М6 инвесторам будут предлагать места, временно занятые строительными городками и объездами.

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