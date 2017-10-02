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"Баррикады каждые 20 км". Из-за забастовки в Каталонии автобус с белорусами три часа стоял в пробке
03.10.2017 12:23 — Новости Общества | Tut.by
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— Манифестанты перекрыли автострады, полиция никак не реагирует. Километров за 30 до Франции мы три часа простояли в пробке, — рассказывает белорусский гид в Каталонии Ирина Пархоменко. — Такие же проблемы у коллег, которые сегодня пытались выехать на экскурсии в Андорру. Перед самой границей с Францией мы снова застряли, опять стоим. Туристы беспокоятся и говорят, что отдыха в Каталонии пока лучше избегать.
В автобусе, рассказывает гид, около 30 человек — жители России, Беларуси, Украины. Направляются они в Ниццу и Монако.
— Передают, все дороги перекрыты, каждый 20 километров баррикады, — продолжает Ирина. — Люди жгут покрышки.
По словам гида, туристы в агентствах массово отказываются от экскурсий на ближайшее время.
— Полиция сообщает, возможно, аэропорт в Барселоне сегодня не будет работать, — говорит собеседница. — В эти дни большинство туристов завершают отдых, поэтому очень много вылетов. Однако не у всех получается попасть в аэропорт. Все трансферы задерживаются.
Telegram-канал «Каталонский кризис» предупреждает: из-за забастовки в Каталонии действительно могут быть проблемы с транспортом.
— Сегодня в Каталонии многие профсоюзы объявили всеобщую забастовку. Ее поддерживают не все, поэтому сообщают о перекрытии дорог пикетами, которые принуждают неприсоединившихся к забастовке, — сообщается на Telegram-канале. — Бастующие перекрывают автострады, возможно, не будет такси. Закон предписывает: при забастовке сохранять минимальный уровень услуг, но он не везде соблюдается.
В пресс-службе Белавиа сообщают: информации о том, что аэропорт в Барселоне будет закрыт, им не поступало.
— Сегодня рейс, назначенный на 11.05, вылетел по расписанию, — рассказывает Ольга Герасенко, официальный представитель авиакомпании. — Пока все идет по плану, следующий рейс назначен на среду.
Напомним, в воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании, который власти страны не признают. Вопрос, вынесенный на голосование, звучал так: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?». Испанская полиция и Гражданская гвардия в течение всего дня пытались
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