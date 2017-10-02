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"Сначала им нужно дать поесть". Костел и волонтеры до конца апреля будут кормить бездомных
03.10.2017 12:40 — Новости Общества | Tut.by
«Чтобы как-то социализировать людей, сначала им нужно дать поесть», — считает директор благотворительного католического общества «Каритас» ксендз Андрей Жилевич. С начала октября и до конца апреля волонтеры организации обещают каждый день кормить бездомных в Центре ночного пребывания на улице Ваупшасова.
— Очень часто, когда мы видим таких людей на улице, мы убегаем от них. Или потому, что они неприятно пахнут, или еще почему-то. Но мы все люди, — объясняет инициативу ксендз Андрей Жилевич.
Как прошел первый благотворительный ужин — в видео TUT.BY.
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"Очень часто, когда мы видим таких людей на улице, мы убегаем от них/ Или потому что они неприятно пахнут, или еще почему-то. Но мы все люди", - объясняет инициативу...
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