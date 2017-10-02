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"Ну как не рассказать о себе?" Молодечненцы проходят пробную перепись населения
03.10.2017 12:37 — Новости Общества | Tut.by
В Молодечно 2 октября в 9.00 началась пробная перепись населения. В городе на отдельных улицах, в некоторых деревнях Лебедевского и Тюрлевского сельсоветов работают 37 переписчиков из органов статистики разных городов Беларуси, которые поселились в молодечненской гостинице. Подробности — в
Работают переписчики с 9.00 до 21.30 — ведут опрос молодечненцев. И так на протяжении двух недель до 13 октября.
Назовет себя женщина Федей — запишем «Федя»
Начальник переписного участка, сотрудница главного статистического управления Минской области Оксана Полещук, рассказала об
— Три стационарных переписных участка работают в городе и два — в районе, — рассказывает Оксана Полещук. — В городе — на улицах Дроздовича, 5 В, Машерова, 3 и на Центральной площади, 2. В районе это площадь Центральная, 14 в агрогородке Лебедево и улица Молодечненская, 1 в деревне Тюрли. Но нашим респондентам необязательно приходить на эти участки. Всех посетят переписчики. Планируется, что будет опрошено около 11 тысяч человек, но это количество может возрасти до 15 тысяч, с учетом тех, кого не застанут дома, но о них расскажут родственники, а также с учетом детей до 14 лет, которых пока нет в нашем регистре.
По словам Оксаны Полещук, цель пробной переписной кампании — протестировать новые технологии. Переписчики впервые вносят данные в электронные планшеты, а не на бумажные носители. В процессе переписи данные сразу поступают на сервер Белстата, где обрабатываются.
Данные респондентов обезличены. У людей не спрашивают даже фамилию. Только имя.
— Мы даже не интересуемся документами респондентов, — отмечает Оксана Полещук. — Нам важно проверить: готовы ли люди отвечать на наши вопросы, которых около 45. Если женщина назовет себя Федей, переписчик так и внесет в планшет имя «Федя». Но мы, конечно, надеемся на честные ответы. Еще одно новшество — вопросы о сельском хозяйстве. О наличии у человека земельного участка, о том, какие культуры он на нем выращивает, какой скот и какую птицу разводит. Хочу подчеркнуть, что данные не будут переданы, например, в налоговую инспекцию. Все это — только для статистики.
Молодечненка: «Приятно рассказывать о себе милой обаятельной девушке»
На улице Маркова в доме № 10 с утра 2 октября работали сотрудник статистического управления Минской области Юлия Шумик и управления по Витебской области Елена Казачкова.
Юлия посещала четные квартиры дома, Елена — нечетные. 2 октября Юлии Шумик нужно обойти 10−15 квартир и опросить около 35 человек. Всего за 13 дней главный экономист облстата опросит около 750 человек, посетив примерно 187 квартир.
Несмотря на то что фамилию называть необязательно, молодечненцы охотно рассказывают о себе все, называя свои данные и предъявляя паспорт — с интересом и даже с любопытством. Не скрывают о себе ничего и в общении с прессой.
Светлана Паркалова живет в своей квартире одна. На ее жилплощади зарегистрирован еще сын Валерий, но он временно работает в России врачом.
Обязательные атрибуты переписчика — удостоверение, паспорт, сумка с логотипом, бейджик и планшет.
— Я с пониманием отношусь к этому мероприятию, — рассказывает Светлана Александровна. — Мне позвонили в дверь, я посмотрела в глазок, увидела красивую девушку. Она представилась переписчиком, показала свои документы, и я пригласила ее в квартиру. Мошенников, которые под видом переписчиков могут обмануть, не боюсь. Во-первых, у меня глаз наметан — такая обаятельная девушка не может оказаться мошенницей. А во-вторых, у нас в Молодечно очень хорошо работает милиция, которая приезжает ко мне по первому звонку, да и газовый баллончик у меня под рукой.
Жильцы дома № 10 по улице Маркова: «Какие у нас могут быть секреты? Нужно отметиться в переписи — значит, нужно»
Евгения Тамашевич живет в квартире с мужем. Но он этим утром был на работе, поэтому Евгения Станиславовна рассказала Юлии и о себе, и о нем. У женщины с мужем трое взрослых детей, которые живут отдельно. По словам собеседницы Юлии Шумик, о пробной переписи населения она узнала из выпуска новостей по телевизору. Да и соответствующая листовка висит на дверях подъезда.
— Ну что ж, нужно — значит, нужно. Какие у нас могут быть секреты? Спрашивайте, — сказала Евгения Тамашевич.
Еще один жилец этого дома, Иван Замойский, рассказал, что у него есть дача в районе деревни Носилово. Сад с яблонями, а также четыре сотки земли, на которых он ничего не выращивает. Иван Семенович — вдовец. До пенсии работал учителем труда в СШ № 1. Жена умерла, а ему самому теперь что-то выращивать на даче не нужно.
Юлия Шумик заносит в свой планшет все данные, которые сообщает респондент. Но, отмечает она, человек вовсе не обязан отвечать на ее вопросы. В переписном листе планшета есть такие варианты ответов, как «отказываюсь отвечать» и «затрудняюсь ответить».
В опасные квартиры переписчику запрещено заходить одному
Юлия Шумик рассказывает, что перед визитом к Светлане Паркаловой ей пришлось проводить опрос хозяина одной из квартир прямо на лестничной клетке — мужчина не пустил ее внутрь.
— В планшете у меня помечены социально опасные квартиры, куда запрещается идти одной, — говорит Юлия. — Для посещения таких квартир мне специально выделят милиционера. Также переписчику запрещено угощаться у респондентов чаем или кофе. Вы заметили, что нам открыли не во всех квартирах? Придется прийти туда еще раз — я оставляю в почтовом ящике для хозяев уведомление с номером телефона стационарного участка и номером моего мобильного телефона, чтобы люди обязательно с нами связались. Опять не откроют — приду третий раз. И если снова не удастся попасть в квартиру, я должна сообщить об этом начальнику переписного участка.
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Это генеральная репетиция переписи населения во всей стране. А сейчас будет опрошено около 11 тысяч человек.
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