В Молодечно 2 октября в 9.00 началась пробная перепись населения. В городе на отдельных улицах, в некоторых деревнях Лебедевского и Тюрлевского сельсоветов работают 37 переписчиков из органов статистики разных городов Беларуси, которые поселились в молодечненской гостинице. Подробности — в репортаже издания Млын.by.





Работают переписчики с 9.00 до 21.30 — ведут опрос молодечненцев. И так на протяжении двух недель до 13 октября.

Назовет себя женщина Федей — запишем «Федя»

Начальник переписного участка, сотрудница главного статистического управления Минской области Оксана Полещук, рассказала об особенностях этой пробной переписной кампании. Это является подготовительным этапом, генеральной репетицией переписи населения Беларуси, которая пройдет в 2019 году.

— Три стационарных переписных участка работают в городе и два — в районе, — рассказывает Оксана Полещук. — В городе — на улицах Дроздовича, 5 В, Машерова, 3 и на Центральной площади, 2. В районе это площадь Центральная, 14 в агрогородке Лебедево и улица Молодечненская, 1 в деревне Тюрли. Но нашим респондентам необязательно приходить на эти участки. Всех посетят переписчики. Планируется, что будет опрошено около 11 тысяч человек, но это количество может возрасти до 15 тысяч, с учетом тех, кого не застанут дома, но о них расскажут родственники, а также с учетом детей до 14 лет, которых пока нет в нашем регистре.

По словам Оксаны Полещук, цель пробной переписной кампании — протестировать новые технологии. Переписчики впервые вносят данные в электронные планшеты, а не на бумажные носители. В процессе переписи данные сразу поступают на сервер Белстата, где обрабатываются.

Данные респондентов обезличены. У людей не спрашивают даже фамилию. Только имя.

— Мы даже не интересуемся документами респондентов, — отмечает Оксана Полещук. — Нам важно проверить: готовы ли люди отвечать на наши вопросы, которых около 45. Если женщина назовет себя Федей, переписчик так и внесет в планшет имя «Федя». Но мы, конечно, надеемся на честные ответы. Еще одно новшество — вопросы о сельском хозяйстве. О наличии у человека земельного участка, о том, какие культуры он на нем выращивает, какой скот и какую птицу разводит. Хочу подчеркнуть, что данные не будут переданы, например, в налоговую инспекцию. Все это — только для статистики.

Молодечненка: «Приятно рассказывать о себе милой обаятельной девушке»

На улице Маркова в доме № 10 с утра 2 октября работали сотрудник статистического управления Минской области Юлия Шумик и управления по Витебской области Елена Казачкова.





Юлия посещала четные квартиры дома, Елена — нечетные. 2 октября Юлии Шумик нужно обойти 10−15 квартир и опросить около 35 человек. Всего за 13 дней главный экономист облстата опросит около 750 человек, посетив примерно 187 квартир.

Несмотря на то что фамилию называть необязательно, молодечненцы охотно рассказывают о себе все, называя свои данные и предъявляя паспорт — с интересом и даже с любопытством. Не скрывают о себе ничего и в общении с прессой.





Светлана Паркалова живет в своей квартире одна. На ее жилплощади зарегистрирован еще сын Валерий, но он временно работает в России врачом.

Обязательные атрибуты переписчика — удостоверение, паспорт, сумка с логотипом, бейджик и планшет.

— Я с пониманием отношусь к этому мероприятию, — рассказывает Светлана Александровна. — Мне позвонили в дверь, я посмотрела в глазок, увидела красивую девушку. Она представилась переписчиком, показала свои документы, и я пригласила ее в квартиру. Мошенников, которые под видом переписчиков могут обмануть, не боюсь. Во-первых, у меня глаз наметан — такая обаятельная девушка не может оказаться мошенницей. А во-вторых, у нас в Молодечно очень хорошо работает милиция, которая приезжает ко мне по первому звонку, да и газовый баллончик у меня под рукой.



Юлия Шумик заносит в планшет данные о Светлане Паркаловой и ее сыне

Жильцы дома № 10 по улице Маркова: «Какие у нас могут быть секреты? Нужно отметиться в переписи — значит, нужно»

Евгения Тамашевич живет в квартире с мужем. Но он этим утром был на работе, поэтому Евгения Станиславовна рассказала Юлии и о себе, и о нем. У женщины с мужем трое взрослых детей, которые живут отдельно. По словам собеседницы Юлии Шумик, о пробной переписи населения она узнала из выпуска новостей по телевизору. Да и соответствующая листовка висит на дверях подъезда.

— Ну что ж, нужно — значит, нужно. Какие у нас могут быть секреты? Спрашивайте, — сказала Евгения Тамашевич.

Еще один жилец этого дома, Иван Замойский, рассказал, что у него есть дача в районе деревни Носилово. Сад с яблонями, а также четыре сотки земли, на которых он ничего не выращивает. Иван Семенович — вдовец. До пенсии работал учителем труда в СШ № 1. Жена умерла, а ему самому теперь что-то выращивать на даче не нужно.





Юлия Шумик заносит в свой планшет все данные, которые сообщает респондент. Но, отмечает она, человек вовсе не обязан отвечать на ее вопросы. В переписном листе планшета есть такие варианты ответов, как «отказываюсь отвечать» и «затрудняюсь ответить».

В опасные квартиры переписчику запрещено заходить одному

Юлия Шумик рассказывает, что перед визитом к Светлане Паркаловой ей пришлось проводить опрос хозяина одной из квартир прямо на лестничной клетке — мужчина не пустил ее внутрь.

— В планшете у меня помечены социально опасные квартиры, куда запрещается идти одной, — говорит Юлия. — Для посещения таких квартир мне специально выделят милиционера. Также переписчику запрещено угощаться у респондентов чаем или кофе. Вы заметили, что нам открыли не во всех квартирах? Придется прийти туда еще раз — я оставляю в почтовом ящике для хозяев уведомление с номером телефона стационарного участка и номером моего мобильного телефона, чтобы люди обязательно с нами связались. Опять не откроют — приду третий раз. И если снова не удастся попасть в квартиру, я должна сообщить об этом начальнику переписного участка.