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В Витебске пройдет осенняя ярмарка. Учителям - скидки

03.10.2017 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Ярмарка «Восеньскі карагод» приглашает купить сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам, мебель ручной работы, керамику, изделия из лозы и соломки, эксклюзивные сувениры.


Выставка-продажа продукции учреждений образования Витебщины пройдет 7 октября с 10.00 до 16.00 на площадке возле Дворца спорта (пр. Строителей, 23).

Витебляне и гости города смогут не только запастить плодово-овощной продукций, но и попробовать кулинарные изделия, свежую выпечку, травяные чаи, которые всегда предлагают на этой традиционной ярмарке.

Примерить на себя новый образ можно будет во время мастер-классов, которые проведут будущие стилисты и визажисты. Пройдет концерт с участием лучших детских коллективов Придвинья.

Для ветеранов войны и педагогического труда, заслуженных учителей и работников сферы образования на ярмарке предусмотрена 10% скидка.

 
 
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Выставка-продажа продукции учреждений образования Витебщины пройдет 7 октября с 10.00 до 16.00 на площадке возле Дворца спорта.

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