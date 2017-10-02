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Отопление включают почти по всей Беларуси

03.10.2017 12:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Отопление в детские сады, школы и больницы начали подавать в Минске и большинстве областей Беларуси, сообщили Sputnik во вторник в "Белэнерго".

Уже во вторник потребители первой категории (социальные объекты) начали получать отопление в Минске. Кроме этого, отопительный сезон стартовал и в других регионах Беларуси.

Так, со вторника отопление также начали включать в Минской, Могилевской, Витебской и Гродненской областях. Кроме того, решения по отопительному сезону принимают и городские исполкомы: в Полоцке, Новополоцке, Молодечно и других городах.

Данных о включении отопления в Брестской или Гомельской областях пока нет. Однако, судя по прогнозу погоды, со дня на день батареи начнут нагреваться и в этих регионах.

Таким образом, отопительный сезон в 2017-м начался в самые ранние сроки за последние несколько лет.

В ближайшие дни исполнительные комитеты также будут принимать решения о включении отопления в жилом фонде — основания для этого уже есть: среднесуточные температуры опустились ниже установленных законодательством отметок.

 
Теги: Минск
 
 
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Отопительный сезон начинается также в Минской, Могилевской, Витебской и Гродненской областях.

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