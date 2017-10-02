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Нобелевскую премию по физике дали за гравитационные волны

03.10.2017 13:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Лауреатами Нобелевской премии по физике 2017 года стали Райнер Вайс, Барри К. Бариш и Кип С. Торн за исследования в области гравитационных волн, соответствующий вердикт объявили во вторник в Стокгольме.

Имена лауреатов Нобелевской премии по физике огласили днем во вторник в Стокгольме. Премию разделят: половину получит Вайс, другую — Бариш и Торн.

Исследователи посвятили свою работу изучению гравитационных волн в Лазерном интерферометре Гравитационно-волновой обсерватории (LIGO) в США. Гравитационные волны были предсказаны учеными давно, однако впервые наблюдать за ними исследователи смогли только в конце 2015-го — именно Вайс, Бариш и Торн.

К слову, сами лауреаты "нобелевки" узнали о присуждении им премии за четверть часа до всех остальных: глава профильного комитета позвонил им. Соответствующая фотография была опубликована в социальных сетях Нобелевской премии.

Лауреаты Нобелевской премии разделят денежный приз в размере более миллиона долларов, а также получат памятные медали в ходе торжественной церемонии награждения в декабре в Стокгольме.

В прошлом году премию присудили за исследования топологических фазовых переходов и топологических фаз материи Дэвиду Тоулессу, Дункану Холдейну и Майклу Костерлитцу.

 
Теги: Минск
 
 
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Существование гравитационных волн было предсказано Эйнштейном, однако доказано лишь в конце 2015-го.

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