Нобелевскую премию по физике дали за гравитационные волны

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Лауреатами Нобелевской премии по физике 2017 года стали Райнер Вайс, Барри К. Бариш и Кип С. Торн за исследования в области гравитационных волн, соответствующий вердикт объявили во вторник в Стокгольме.

Имена лауреатов Нобелевской премии по физике огласили днем во вторник в Стокгольме. Премию разделят: половину получит Вайс, другую — Бариш и Торн.

Исследователи посвятили свою работу изучению гравитационных волн в Лазерном интерферометре Гравитационно-волновой обсерватории (LIGO) в США. Гравитационные волны были предсказаны учеными давно, однако впервые наблюдать за ними исследователи смогли только в конце 2015-го — именно Вайс, Бариш и Торн.

К слову, сами лауреаты "нобелевки" узнали о присуждении им премии за четверть часа до всех остальных: глава профильного комитета позвонил им. Соответствующая фотография была опубликована в социальных сетях Нобелевской премии.

Our Secretary General Göran K. Hansson and Chairman of the Prize Committee Gunnar Ingelman are making the magic phone call! #NobelPrize pic.twitter.com/1ZXCypiyrJ — Vetenskapsakademien (@vetenskapsakad) 3 октября 2017 г.

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Лауреаты Нобелевской премии разделят денежный приз в размере более миллиона долларов, а также получат памятные медали в ходе торжественной церемонии награждения в декабре в Стокгольме.

В прошлом году премию присудили за исследования топологических фазовых переходов и топологических фаз материи Дэвиду Тоулессу, Дункану Холдейну и Майклу Костерлитцу.