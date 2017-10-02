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Исполкомы в Молодечно, Вилейке и Борисове решили включать отопление - но пока не в домах
03.10.2017 13:18 — Новости Общества | Tut.by
Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, Молодечненский, Борисовский и Вилейский районные исполкомы приняли решение включить отопление на социальных объектах. Об этом
С 3 октября отопление будут включать в детских садах и школах, больницах, лечебно-профилактических и учреждениях социального обслуживания, библиотеках и государственных архивах.
Сообщается, что на данный момент отопление включено у 35% потребителей, указанных в решении.
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