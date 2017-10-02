﻿ Исполкомы в Молодечно, Вилейке и Борисове решили включать отопление - но пока не в домах. 21.by
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Исполкомы в Молодечно, Вилейке и Борисове решили включать отопление - но пока не в домах

03.10.2017 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, Молодечненский, Борисовский и Вилейский районные исполкомы приняли решение включить отопление на социальных объектах. Об этом сообщает предприятие «Минскэнерго».

С 3 октября отопление будут включать в детских садах и школах, больницах, лечебно-профилактических и учреждениях социального обслуживания, библиотеках и государственных архивах.

Сообщается, что на данный момент отопление включено у 35% потребителей, указанных в решении.

 
 
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