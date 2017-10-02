Ну и что, что осень. Всему Жодино на четыре дня планово отключили горячую воду

О плановых работах, сопряженных с отключением горячей воды на четыре дня, жодинцев предупредили еще в прошлую пятницу.



Фото с сайта grodno.in

«За окном октябрь и холодная, пронизывающая ветром погода, а коммунальщики в Жодино на 4 (четыре!) дня отключают во ВСЁМ 65-тысячном городе горячее водоснабжение!», — написал нам местный житель Станислав.

«Такое ощущение, что жодинское ЖКХ живет в Майями и не представляет, что такое пережить эти промозглые дни с маленьким ребенком в квартире не только без отопления, но и без горячей воды! Я звонила на „горячую линию“ исполкома — ждите, говорят!» — вторит ему молодая мама Анастасия, обратившаяся и на Горячую линию TUT.BY.

«В связи с необходимостью выполнения работ по вводу в эксплуатацию после реконструкции участков магистральной тепловой сети у всех потребителей г. Жодино 3, 4, 5, 6 октября будет отключено горячее водоснабжение», — сообщает местная власть.

Между тем в ближайшие сутки ночная температура воздуха в Жодино не превысит 8-ми градусов тепла, дневная — 12-ти.

TUT.BY попыталcя узнать в городском отделе ЖКХ, будут ли соблюдены сроки отключения — или же местные коммульники войдут в положение жодинцев и дадут им воду ранее обещанного. Пока нам стало известно лишь, что отопление в квартирах домов в Жодино появится не ранее выходных, что же касается перспектив подачи горячей воды — мы все еще ждем комментария.

(Будет дополнено).