В Дрогичинском районе ждет ребенка 14-летняя школьница, которая неоднократно убегала из дома. Последний раз она находилась в бегах почти 3 месяца, и о том, что беременна уже 12-ю неделю, узнала лишь в кабинете врача, куда ее доставили на медосмотр, пишет «СБ».



Фото: «СБ»

Марина (имя изменено — TUT.BY) восемь раз находилась в республиканском розыске. По ее словам из дома она убегала для того, чтобы заработать денег (намекает, что проституцией) для своей семьи и онкобольного брата Вани. После очередного побега мама отвела дочь к гинекологу.

Кто отец ребенка, школьница «сама толком не знает». По ее словам это 25-летний парень, с которым она познакомилась в одном из минских баров.

— Я сидела за столиком совсем одна, курила и пила вино. И тут ко мне подсел 25-летний парень. Разговорились. Он пил водку и начал угощать меня. Потом поехали в гостиницу… Он дал мне 100 рублей. Вообще, я считаю, что за такое — это очень мало. Когда вышли из гостиницы, он пошел в другую сторону…

Молодая мама планирует оставить ребенка и уверяет, что вскоре она выйдет замуж за молодого человека, с которым познакомилась в соцсети. Вживую она его еще ни разу не видела — он служит в армии, но в конце декабря демобилизуется. По ее словам будущий муж в курсе ее беременности и выразил желание воспитывать ребенка вместе с ней.

Органы опеки взяли эту девочку на контроль. Главный специалист по защите детства Дрогичинского отдела образования Ольга Боева не исключила, что беременная может «попытаться избавиться от ребенка».

— Поэтому наилучшим финалом был бы отказ от него прямо в роддоме. Уверена, уже на следующий день малыш будет усыновлен. Бытовые условия, материальные возможности и морально-психологический климат в семье Марины настолько неблагополучны, что прогноз на будущее для малыша незавиден. Но уговаривать Марину расстаться с ребенком мы не вправе, это не по-христиански и не по-людски. Остается только пристально контролировать ситуацию, — отметила Боева.