Железный Бронэк. Как полесский пилорамщик бросил работу, чтобы круто играть в бейсбол

Двухтысячный Логишин — идеальный белорусский городской поселок: есть дом культуры, церковь, костел, протестантский храм, работа, молодежь — и нет очередей в винно-водочных отделах. Здесь могут не знать, как сыграли БАТЭ с «Арсеналом», но с радостью расскажут, как обидные поражения от команд-середнячков стоили местным « Логишинским волкам » выхода в финал высшей лиги чемпионата Беларуси по бейсболу. В Логишине американская игра стала градообразующим спортом, который воспитывает детей и держит на селе молодежь.





В этом маленьком поселке спорт — это не просто способ занять детей после школы, а местная национальная идея. Футболу, шахматам, настольному теннису и бейсболу учат с ранних лет. Персональную ответственность за здоровый образ жизни маленьких логишинцев несет директор местной спортшколы Анатолий Лобачевский. И если молодой полешук с первого класса школы не пришел записаться в секцию, то Анатолий Станиславович сам идет к нему. Как правило, срабатывает — и не только с детьми. Если на важном матче «Логишинских волков» один из игроков не может присутствовать по семейным обстоятельствам, то Анатолий Станиславович идет к его жене или даже теще. Если игре мешает работа — идет к директору предприятия. Если служба в армии — к руководству части. Поэтому в Логишине ты можешь не быть в спорте, но спорт все равно будет в тебе.

Обещание на всю республику

В Логишин мы приехали в пятницу, накануне Дня учителя. На втором этаже спортшколы шум и гам: преподаватель по легкой атлетике проводит открытый урок. В кабинете директора несколько тортиков, чтобы после работы отметить с коллективом профессиональный праздник, на столе домашний творожок с малиновым вареньем — «ссобойка чемпионов».

— Доминик пришел. Вы его звали? — открыла дверь коллега.

— Да, — ответил Анатолий Станиславович. — Проходи.

— Драсьте, — робко начал Доминик — щупленький пацаненок лет двенадцати.

— Ты мне обещаешь приходить на тренировки, Дмитрию Игоревичу обещаешь приходить на тренировки. Мы тебе ставим…

— Я бы приходил, но у меня освобождение сейчас было, — не дал договорить Доминик.

— …мы тебе ставим ставки на кросс, на бейсбол, берем в оздоровительный лагерь. Как нормального, адекватного пацана, — продолжил Анатолий Станиславович.

— Я вам честно говорю. Я лежал в больнице, неделю в школу не ходил. У меня крапивница была. Мне дали освобождение от физкультуры на неделю.

— После освобождения ты обещаешь, что будешь ходить?

— Я не обещаю, но буду ходить, — заверяет Доминик.

— При всех обещаешь? Ты смотри, тут журналист TUT.BY. Это на всю республику обещание. TUT.BY читаешь в интернете?

— Нет, — улыбнулся парнишка.

— Обещаешь ходить?

— Честно говорю, что буду ходить, — пробормотал школьник и исподлобья зыркнул карими глазками на директора.

— С какого понедельника мы тебя ждем?

— Получается… Вот уже со следующей недели буду ходить, — обещает школьник.

— Честно?

— Да-а-а, — на распев произнес Доминик уже из дверей и побежал на улицу.

Анатолий Станиславович с улыбкой проводил паренька: мол, мальчик способный, но без контроля филонит.

— Он по натуре лидер, — объяснил директор. — Он мне Бронэка напоминает.





«Бронэк, закроешь игру?»

Бронэк — это Бронислав Татаревич. Молодой и перспективный питчер «Логишинских волков» и молодежной сборной Беларуси по бейсболу. Парню 23 года. В бейсболе он с младших классов школы.

— Троюродный брат ходил на тренировки. Он меня старше на пять лет. Как-то взял с собой на стадион, понравилось, начал тренироваться.





Помимо бейсбола паренек записался на футбол и настольный теннис. Занятия по бейсболу проходили по два часа четыре дня в неделю: вторник, четверг, пятница, воскресенье. Понедельник и среда отводились футболу и теннису.

— Я приходил домой из школы, обедал и уходил уже в спортшколу. Вечером пришел, сделал уроки, поспал, а утром опять все с начала. Так каждый день.

Несмотря на всю экзотичность бейсбола, маленькому Бронэку спорт понравился.

— Это очень интересная игра. Она все развивает: ты и бросаешь, и ловишь, и отбиваешь. Думать надо постоянно, следить за полем, а правила такие, что не каждый сможет разобраться.

«Дядьки выходят на поле, а я им там всем по пояс»

Занятия проходили на футбольном стадионе возле школы. Собиралась разновозрастная детвора, которая под руководством тренера отрабатывала броски, прием мяча, ставила удар. Со временем у взрослой бейсбольной команды «Логишинские волки» появилась своя молодежка. Бронэка за его сильный и точный бросок тренер поставил на одну из самых важных позиций — питчером. Его функция — так подать мяч отбивающему команды-противника, чтобы тот не смог его нормально отбить. Во многом именно от питчера зависит победа или поражение команды.





Свою первую игру Бронислав помнит до сих пор. Школьники-«волки» тогда принимали у себя одногодок из Бреста.

— «Зубры» тогда уже на уровне играли, ездили за границу на встречи, а для нас это была первая игра. Был мандраж. Хотелось выиграть, но понимали, что шансов мало. Тогда проиграли с разницей в 20 очков, зато получили опыт. После этой игры меня стали ставить играть со старшими. Учиться у них. Страшно было: дядьки выходят на поле, а я им там всем по пояс.

С 2008 года Бронислав стал играть в основе «Логишинских волков» на позиции питчера. Талантливый парнишка прочно закрепился в стартовом составе благодаря стабильным результатам.

— Профессиональная американская команда на одну игру выставляет минимум три питчера. Стартовый — это опытный, сильный и выносливый игрок, который может отбросать 6−7 иннингов. Второй питчер — для удержания счета. Это человек с совершенно другим броском, чем у стартового питчера. Третий — это скоростной питчер-клоузер, у которого высокая скорость подачи. Они выходят на один-полтора иннинга для того, чтобы закрыть игру. Бэттерам очень сложно справиться с его бросками, — объяснил директор спортшколы.

Бронислав выходит на поле и стартовым питчером, и вторым, и клоузером.

— Он может играть везде. Ему говоришь: «Бронэк, закроешь игру?». Он: «Закрою» — и выходит, — смеется Анатолий Станиславович.





Параллельно с играми за «Логишинских волков» Бронислав начал выступать за детскую сборную Беларуси по бейсболу. Играл в Чехии, Молдове.

— Важна практика. С каждой игрой чему-то новому учился, подмечал, — отметил Бронислав.

«Ради такого турнира можно было бросить работу»

По мере выступлений уровень мастерства молодого питчера рос. Во многом благодаря именно его самоотдаче в нынешнем сезоне высшей лиги Беларуси по бейсболу «Волки» едва не пробились в финал.

— Нам чуть-чуть не хватило, — вздыхает Анатолий Станиславович. — Сыграла собственная беспечность — проиграли середнячкам по одной игре. Здесь дома с «Зубрами» одну игру выиграли, вторую — проиграли «на зубах». В той игре Бронэк поломал руку, а я — ключицу. Такая была игра…





После школы Бронислав ушел в армию. Служил в Минске, во внутренних войсках. Однако и там про бейсбол не забывал. Анатолий Станиславович лично ездил к руководству части, чтобы отпросить питчера выступить за команду на ответственных матчах.

После армии парень устроился работать на пилораме.

Перспективного игрока из Логишина заметили тренеры молодежной сборной Беларуси и в этом году пригласили выступить на чемпионате Европы в Чехии. Бронислав согласился, а вот его работодатель — нет.



Бронислав на чемпионате Европы в Чехии. Фото: Дмитрий Дмитриев

— Надо было уезжать чуть дольше чем на неделю. Мне сказали, что отпустить не могут, так как работы много. Я там отработал два года, но ради такого турнира можно было бросить работу. Тем более что это была последняя возможность выступить за U23 (молодежку. — TUT.BY). Поэтому оно того стоило. Уволился.

В Чехии Бронислав играл питчером против команды Нидерландов, которая выиграла чемпионат, и Австрии. В остальных матчах отрабатывал на позиции шорт-стопа — игрока обороняющейся команды, который стоит между второй и третьей базой.

Сборная Беларуси выступила не очень удачно. Из 16 команд мы заняли 14-е место. Хотя, по словам Анатолия Станиславовича, могли бы побороться и за место в десятке.





«Со вторника в МЧС пойду работать»

По возвращении домой молодому питчеру пришлось искать новое место работы. Сначала устроился на другую пилораму, а вскоре перешел в МЧС, куда мечтал попасть еще с армии. Два года Бронэк ждал, когда откроется вакансия спасателя — не было набора, а тут позвонили и пригласили пройти медкомиссию.

— Со вторника уже иду работать, — гордо заявляет он.

— Со вторника? А это не попадет на игру (за третье место в чемпионате Беларуси. — TUT.BY)? — задумался Анатолий Лобачевский.

— Нет. Сутки же через двое [график], успеваем, — успокоил Бронислав.