Милиция ищет старушку, которая забрала чужой кошелек у посетительницы храма

В столице ищут 70-летнюю женщину, ее подозревают в краже кошелька у другой посетительницы церкви. С помощью камер наблюдения удалось понять, как это произошло, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: пресс-служба ГУВД

Минчанка рассказала в милиции, что во время посещения церкви на улице Всехсвятской у нее был похищен кошелек. Внутри было 250 рублей.

— При просмотре записей с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении церкви, установлено, что заявительница оставила свою сумку на полке, при этом накрыла ее своей курткой. Во время службы на скамейке рядом с полкой сидела пожилая женщина, которая вытащила кошелек из сумки заявительницы, после чего скрылась, — рассказала официальный представитель Первомайского РУВД Яна Дашкевич.

Приметы подозреваемой: женщина, на вид 70−75 лет, рост 160−165 см, среднего телосложения, волосы с сединой. Была одета: коричневая куртка, черные штаны, косынка черно-белой расцветки. При себе имела черную сумку.

Всех, кто узнал изображенную на фото женщину либо располагает какой-либо иной информацией, просят обращаться в РУВД Минска лично (ул. Белинского, 10) или по телефонам: 8 (017) 280-02-02, 8 (017) 280-95-34 или 102.