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В Витебске открыли первый в области центр по обслуживанию плательщиков налогов

03.10.2017 14:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Первый в области центр обслуживания плательщиков открылся сегодня в налоговой инспекции Октябрьского района Витебска.

Работа центра организована по принципу электронной очереди, на входе стоит соответствующий терминал. Места ожидания оборудованы мебелью и оснащены информационно-справочными материалами. В центре создана удобная навигация. Организована детская игровая зона.

Вначале новый центр будет обслуживать физлиц и индивидуальных предпринимателей только Октябрьского района. В 2018 году планируют внедрить новый формат в инспекции МНС по Первомайскому району и Орше.

В перспективе налоговая служба намерена перейти от территориального принципа организации работы к экстерриториальному — плательщик сможет обратиться в любую инспекцию, независимо от населенного пункта и места постановки на налоговый учет, и ему окажут все услуги.

В ближайшее время можно будет записаться на прием в центр удаленно в любое удобное для плательщика время.

В Витебской области сегодня более 80% плательщиков осуществляют электронное взаимодействие с налоговыми органами. Более 40 тысяч физических лиц подключены к специализированному сервису «Личный кабинет», через который получают извещения на уплату имущественных налогов, записываются на прием к руководству инспекций, оплачивают налоги через интернет-банкинг и т.д.

 
Теги: Витебск
 
 
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Работа центра организована по принципу электронной очереди, на входе стоит соответствующий терминал.

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