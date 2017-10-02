Отопление в Брестской области начнут включать 4 октября

Отопительный сезон в Брестской области планируется начать 4 октября, сообщил БЕЛТА генеральный директор областного управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Кудрявец.





Соответствующее распоряжение руководства облисполкома на этот счет уже подготовлено.

«Вчера были пятые сутки, когда температура наружного воздуха в среднем по области опустилась ниже 10 градусов тепла. Это является основанием для подачи тепла на объекты социальной сферы», — пояснил Сергей Кудрявец.

Процесс подключения потребителей к теплоисточникам разбит на несколько этапов. Так, с завтрашнего дня начнут включать отопление в больницах, детских садах, школах, других соцучреждениях. Затем потеплеют батареи в жилом фонде — домах, гостиницах и общежитиях. В последнюю очередь подачу тепла произведут в административные здания и категории промышленных потребителей.

В прошлом году отопительный сезон в Брестской области начался 7 октября.