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Отопление в Брестской области начнут включать 4 октября
03.10.2017 14:42 — Новости Общества | Tut.by
Отопительный сезон в Брестской области планируется начать 4 октября,
Соответствующее распоряжение руководства облисполкома на этот счет уже подготовлено.
«Вчера были пятые сутки, когда температура наружного воздуха в среднем по области опустилась ниже 10 градусов тепла. Это является основанием для подачи тепла на объекты социальной сферы», — пояснил Сергей Кудрявец.
Процесс подключения потребителей к теплоисточникам разбит на несколько этапов. Так, с завтрашнего дня начнут включать отопление в больницах, детских садах, школах, других соцучреждениях. Затем потеплеют батареи в жилом фонде — домах, гостиницах и общежитиях. В последнюю очередь подачу тепла произведут в административные здания и категории промышленных потребителей.
В прошлом году отопительный сезон в Брестской области начался 7 октября.
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С завтрашнего дня начнут включать отопление в больницах, детских садах, школах, других соцучреждениях.
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