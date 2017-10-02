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Мама пропавшего в пуще Максима верит, что сын жив. Что нового в поисках?
03.10.2017 15:19 — Новости Общества | Tut.by
У Валентины Мархалюк о пропавшем сыне нет никаких новостей — только, говорит, «материнское сердце подсказывает, что он жив», сообщает
Женщина рассказала, что каждый день к ней приходят психологи МЧС и помогают поддерживать ее моральное состояние. А вот, например, местные и соседи относятся к ее горю по-разному: «Некоторые сочувствуют, приходят поддерживают, а некоторые обвиняют и осуждают. Люди все разные», — говорит она.
Волонтеров в пуще заменил ОМОН
С сегодняшнего дня — 17-го с момента исчезновения ребенка, — как
Поисковики «Ангела» и волонтеры же покинули пущу. По словам руководителя поисково-спасательного отряда Сергея Ковгана, в них больше нет необходимости: поиски продолжаются, спасатели и подготовленные сотрудники милиции обследуют труднодоступные места и болота — местности, куда волонтерам идти нельзя.
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Женщина рассказала, что каждый день к ней приходят психологи МЧС и помогают поддерживать ее моральное состояние. А вот, например, местные и соседи относятся к ее...
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