Мама пропавшего в пуще Максима верит, что сын жив. Что нового в поисках?

У Валентины Мархалюк о пропавшем сыне нет никаких новостей — только, говорит, «материнское сердце подсказывает, что он жив», сообщает Радио «Свобода» .



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Женщина рассказала, что каждый день к ней приходят психологи МЧС и помогают поддерживать ее моральное состояние. А вот, например, местные и соседи относятся к ее горю по-разному: «Некоторые сочувствуют, приходят поддерживают, а некоторые обвиняют и осуждают. Люди все разные», — говорит она.

Волонтеров в пуще заменил ОМОН

С сегодняшнего дня — 17-го с момента исчезновения ребенка, — как сообщает милиция Гродненщины, к поискам Максима Мархалюка в пуще подключился региональный ОМОН.

Поисковики «Ангела» и волонтеры же покинули пущу. По словам руководителя поисково-спасательного отряда Сергея Ковгана, в них больше нет необходимости: поиски продолжаются, спасатели и подготовленные сотрудники милиции обследуют труднодоступные места и болота — местности, куда волонтерам идти нельзя.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, мальчик пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября. Около 20.00 он уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Позже велосипед ребенка милиционеры обнаружили в лесу. Искать Максима за последние дни вызвались сотни волонтеров. Пока поиски не дали результатов. Всех, кто может знать о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.