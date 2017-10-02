В Гродно после операции пенсионера признали мертвым, а на следующий день оказалось, что он жив

25 сентября 2017 года 68-летний Сергей Дмитриевич находился в реанимации онкологического отделения № 5. После операции хирург встретился с родными и сообщил, что она прошла с осложнением — остановилось сердце, но его удалось запустить вновь. Но в этот же день в 15.30 близким неожиданно позвонили из больницы и сообщили, что Сергей Дмитриевич умер. Правда, через день врачи сказали, что мужчина все-таки жив, сообщает портал newgrodno.by.





— Разве думали мы, отправляя в воскресенье нашего жизнерадостного дедушку на плановую операцию в областную больницу, что видим его живым в последний раз? Но даже в страшном сне мы не могли представить, что его похороны будут длиться неделю! — говорит внучка покойного Сергея Дмитриевича.

На следующий день, во вторник внучка вместе с женой покойного поехали в бюро ритуальных услуг. Внезапно раздался звонок из больницы — женщине сообщили, что ее супруг, оказывается не умер.

— Мы стоим в бюро ритуальных услуг, у нас шоковое состояние, мы улаживаем вопросы по похоронам, а тут… Передать словами то, что мы почувствовали в этой ситуации невозможно. Мы просто были шокированы! Не могли поверить, в голове вертелась тысяча вопросов «почему не позвонили раньше?» и хотели верить в то, что мой муж жив! — рассказывает жена Сергея Дмитриевича.

Внучка рассказывает, что в тот же день 26 сентября 2017 года они поехали в больницу, там врачи им сообщили, что больной был в сознании и на вопросы отвечал, мотая головой. Однако к пациенту никого из близких не пустили — он находился в реанимации, а туда есть доступ только у персонала. Внучка вместе с женой «воскресшего» вернулись домой.

Но не успели родные отпраздновать «воскрешение» близкого человека, как рано утром 27 сентября супруге позвонили из реанимации: «Сергей Дмитриевич умер в 7 часов 00 минут 27 сентября 2017 года».

Когда родные пришли в себя, у них появилось много вопросов — ситуация непонятная.

— Где находился «умерший» с 15 часов 30 минут 25 сентября 2017 года до 9 часов 8 минут 26 сентября 2017 года? Если он находился в реанимационном отделении, почему нам сообщили, что больной «ожил» только утром 26 сентября 2017 года? На эти вопросы никто не мог ответить. В больнице говорили, что «карточка была в морге, а морг работает до 17.00, и у них не было никаких контактных данных родственников умершего». Но такое предположение не вяжется с логикой: при поступлении человека в больницу вся информация вносится в базу данных в компьютере, куда вписывают в том числе и номера телефонов близких.

Родные Сергея Дмитриевича написали официальное письмо главному врачу больницы.

Главврач больницы Юрий Петельский прокомментировал ситуацию Блогу Гродно s13:

— Пациенту, страдающему онкологическим заболеванием с наличием множественной сопутствующей патологии, было выполнено плановое оперативное вмешательство, во время которого возникла остановка сердечной деятельности, потребовавшая реанимационных мероприятий. В послеоперационном периоде в отделении реанимации наступила остановка сердечной деятельности, проводились длительные реанимационные мероприятия, которые были малоэффективны. В ходе реанимационных мероприятий лечащим хирургом родственникам была доведена недостоверная информация о смерти пациента и не была им своевременно опровергнута.

После проведенных реанимационных мероприятий восстановилась сердечная деятельность, позже восстановилось сознание, что свидетельствовало об эффективности реанимационных мероприятий. Пациент вплоть до констатации смерти 27.09.17 находился в отделении реанимации, где ему проводились интенсивная терапия и повторные реанимационные мероприятия. Об этом свидетельствуют записи в медицинской документации и проведенные многочисленные диагностические мероприятия.

Администрация больницы приносит глубочайшие извинения родственникам и близким за недостоверное информирование лечащим хирургом о факте смерти пациента и несвоевременном опровержении факта смерти и приносит свои соболезнования.

В настоящее время продолжается служебное расследование, о результатах которого и принятых мерах родственники будут информированы письменно.