Семашко: в белорусскую одежду не стыдно одеваться

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко остался доволен результатами развития белорусских предприятий легкой промышленности.

Во вторник в Минске открылась международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry 2017.

"Я увидел то, что ожидал. А все потому, что в последние годы мы вложили очень много денег в предприятия легпрома — где-то 870 миллионов долларов, почти каждый год по 100 миллионов долларов. Сейчас вы видите, что это абсолютно конкурентоспособная продукция, не стыдно одеть своих детей, самим одеться, кому-то посоветовать", — сказал Семашко журналистам после того, как ознакомился с экспозицией.

Он подчеркнул, что государство должно и дальше оказывать поддержку предприятиям отрасли. "Человеку нужно быть сытым и одетым", — сказал Семашко.

Вице-премьер отметил, что уже полностью завершена модернизация Барановичского ПХБО, а также ОАО "Камволь" в Минске. Это предприятие, по словам Семашко, ранее было убыточным, сейчас же оно вышло на прибыльную работу.

Аналогичная ситуация и по фабрике №3 Оршанского льнокомбината, где также завершается техническое обновление предприятия.

Семашко отметил, что идет и техническое перевооружение белорусской кожевенной отрасли, и добавил, что завершает модернизацию и холдинг "Марко".

"Все то, что производится в Беларуси, — и норка, и песец, и овчина — должно перерабатываться у нас. Мы не должны за бесценок продавать сырье. Все опушки, меховые отделки — все должно делаться у нас ", — отметил вице-премьер.

Он также рассказал, что подготовлен проект указа еще по одному крупному обувному предприятию — СООО "Белвест".