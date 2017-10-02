|
Семашко: в белорусскую одежду не стыдно одеваться
03.10.2017 15:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко остался доволен результатами развития белорусских предприятий легкой промышленности.
Во вторник в Минске открылась международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry 2017.
"Я увидел то, что ожидал. А все потому, что в последние годы мы вложили очень много денег в предприятия легпрома — где-то 870 миллионов долларов, почти каждый год по 100 миллионов долларов. Сейчас вы видите, что это абсолютно конкурентоспособная продукция, не стыдно одеть своих детей, самим одеться, кому-то посоветовать", — сказал Семашко журналистам после того, как ознакомился с экспозицией.
Он подчеркнул, что государство должно и дальше оказывать поддержку предприятиям отрасли. "Человеку нужно быть сытым и одетым", — сказал Семашко.
Вице-премьер отметил, что уже полностью завершена модернизация Барановичского ПХБО, а также ОАО "Камволь" в Минске. Это предприятие, по словам Семашко, ранее было убыточным, сейчас же оно вышло на прибыльную работу.
Аналогичная ситуация и по фабрике №3 Оршанского льнокомбината, где также завершается техническое обновление предприятия.
Семашко отметил, что идет и техническое перевооружение белорусской кожевенной отрасли, и добавил, что завершает модернизацию и холдинг "Марко".
"Все то, что производится в Беларуси, — и норка, и песец, и овчина — должно перерабатываться у нас. Мы не должны за бесценок продавать сырье. Все опушки, меховые отделки — все должно делаться у нас ", — отметил вице-премьер.
Он также рассказал, что подготовлен проект указа еще по одному крупному обувному предприятию — СООО "Белвест".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выставке легпрома в Минске вице-премьер увидел то, что и ожидал. Это, по его мнению, результат серьезных капиталовложений в предприятия отрасли.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии