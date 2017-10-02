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Семашко: в белорусскую одежду не стыдно одеваться

03.10.2017 15:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко остался доволен результатами развития белорусских предприятий легкой промышленности.

Во вторник в Минске открылась международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry 2017.

"Я увидел то, что ожидал. А все потому, что в последние годы мы вложили очень много денег в предприятия легпрома — где-то 870 миллионов долларов, почти каждый год по 100 миллионов долларов. Сейчас вы видите, что это абсолютно конкурентоспособная продукция, не стыдно одеть своих детей, самим одеться, кому-то посоветовать", — сказал Семашко журналистам после того, как ознакомился с экспозицией.

Он подчеркнул, что государство должно и дальше оказывать поддержку предприятиям отрасли. "Человеку нужно быть сытым и одетым", — сказал Семашко.

Вице-премьер отметил, что уже полностью завершена  модернизация Барановичского ПХБО, а также ОАО "Камволь" в Минске. Это предприятие, по словам Семашко, ранее было убыточным, сейчас же оно вышло на прибыльную работу.

Аналогичная ситуация и по фабрике №3 Оршанского льнокомбината, где также завершается техническое обновление предприятия.

Семашко отметил, что идет и техническое перевооружение белорусской кожевенной отрасли, и добавил, что завершает модернизацию и холдинг "Марко".

"Все то, что производится в Беларуси, — и норка, и песец, и овчина — должно перерабатываться у нас. Мы не должны за бесценок продавать сырье. Все опушки, меховые отделки — все должно делаться у нас ", — отметил вице-премьер.

Он также рассказал, что подготовлен проект указа еще по одному крупному обувному предприятию — СООО "Белвест".

 
Теги: Минск
 
 
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На выставке легпрома в Минске вице-премьер увидел то, что и ожидал. Это, по его мнению, результат серьезных капиталовложений в предприятия отрасли.

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