Пропавший в 2014 году Boeing Малазийских авиалиний перестанут искать

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Трехлетняя поисковая операция по поиску лайнера Boeing 777 Малазийских авиалиний, во время которой было обследовано более 120 тысяч квадратных километров Индийского океана, результатов не дала.

"Агентство выражает глубочайшие соболезнования семьям пассажиров и экипажа, находившихся на борту MH370. Мы разделяем ваше горе и глубоко сожалеем о том, что нам не удалось найти самолет и 239 человек на борту, которые остаются пропавшими без вести", – говорится в докладе о ходе расследования авиакатастрофы на сайте ATSB.

8 марта 2014 года самолет Boeing 777-200 рейса MH370, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров над Индийским океаном. На борту потерпевшего крушение лайнера находилось 239 человек: 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Выдвигалось множество версий пропажи лайнера: от террористического акта до мистического исчезновения. Неоднократно в океане находили обломки, которые, предположительно, принадлежали пропавшему самолету. Однако до сих пор о судьбе рейса ничего не известно.