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Пропавший в 2014 году Boeing Малазийских авиалиний перестанут искать

03.10.2017 15:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт – Sputnik. Трехлетняя поисковая операция по поиску лайнера Boeing 777 Малазийских авиалиний, во время которой было обследовано более 120 тысяч квадратных километров Индийского океана, результатов не дала.

Пропавший в 2014 году Boeing Малазийских авиалиний перестанут искать
© Flickr/ kimtetsu
Новый обломок самолета найден на острове Реюньон

"Агентство выражает глубочайшие соболезнования семьям пассажиров и экипажа, находившихся на борту MH370. Мы разделяем ваше горе и глубоко сожалеем о том, что нам не удалось найти самолет и 239 человек на борту, которые остаются пропавшими без вести", – говорится в докладе о ходе расследования авиакатастрофы на сайте ATSB.

8 марта 2014 года самолет Boeing 777-200 рейса MH370, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров над Индийским океаном. На борту потерпевшего крушение лайнера находилось 239 человек: 227 пассажиров и 12 членов экипажа. 

Выдвигалось множество версий пропажи лайнера: от террористического акта до мистического исчезновения. Неоднократно в океане находили обломки, которые, предположительно, принадлежали пропавшему самолету. Однако до сих пор о судьбе рейса ничего не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом говорится в докладе Австралийского бюро безопасности на транспорте (ATSB), размещенном на их сайте.

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