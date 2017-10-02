Саакашвили попросил политического убежища в Украине

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Бывший президент Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаил Саакашвили попросил представить ему политическое убежище в Украине, сообщили СМИ.

В июле президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября экс-президент и губернатор в окружении сторонников фактически прорвался на территорию Украины через польско-украинскую границу.

"Он просит предоставить статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите", — заявил его адвокат Маркиян Галабала.

При этом он пояснил, что "политическое убежище" является бытовым названием данного статуса.

СМИ также сообщили, что Государственная миграционная служба Украины по львовской области, куда была направлено заявление, пока не дала ответа.

Луценко пока не отдает Саакашвили Тбилиси

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинская сторона пока не намерена передавать Грузии ее бывшего президента.

Как заявил Луценко на брифинге во вторник в Харькове, после запроса Тбилиси была проведена так называемая экстрадиционная проверка, согласно которой есть обстоятельства, препятствующие исполнению данного запроса.

Генпрокурор отметил, что проверку проводило возглавляемое им ведомство, несмотря на то, что запрос Тбилиси был направлен в Минюст.

По его словам, эта проверка должна будет установить, действительно ли Саакашвили подозревается или обвиняется в Грузии в совершении особо тяжких преступлений, также главный надзорный орган Украины проверит, если ли обстоятельства, которые препятствуют экстрадиции.

При этом Луценко заявил, что предварительно считает, что такие обстоятельства существуют, ведь Саакашвили просит политического убежища в Украине.

О политическом банкротстве

В свою очередь премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал Саакашвили политическим банкротом. Данное заявление он сделал после акции партии "Единое национальное движение" возле здания мэрии в Тбилиси. Он отметил, что данная партия пытается такими акциями привлечь к себе внимание общественности.

"Они откровенно являются политиками прошлого, сторонниками обанкротившейся партии и ее лидера (Саакашвили — Sputnik), которые пытаются лживыми и бессовестными заявлениями привлечь к себе внимание общественности", — заявил глава кабинета министров на заседании правительства.

Акция

В минувший понедельник около 100 членов и сторонников грузинской партии "ЕНД", неофициальным лидером которой остается Саакашвили, провели акцию протеста возле здания мэрии. Они требовали приостановить решение городского собрания за 1 лари передать в исторической части Тбилиси участок земли в две тысячи квадратных метров компании, принадлежащей бывшему премьер-министру, миллиардеру Бидзине Иванишвили. По данным МВД Грузии, несколько человек были задержаны.

На прошлой неделе аджарские власти передали в аренду на 49 лет участок пляжа в шесть тысяч квадратных метров, прилегающей к Батумскому ботаническому саду, компании, также принадлежащей Иванишвили.