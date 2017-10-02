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Гродненкам расскажут про женское здоровье и предложат бесплатные консультации онкологов

03.10.2017 16:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Ко Всемирному месяцу борьбы против рака груди в Гродно запланировано несколько мероприятий. В областном центре проведут публичные лекции «Онкология женского здоровья», а также можно будет пройти обследование молочной железы у врачей-онкологов.


Лекторами выступят врачи-онкологи онкологического диспансера, гродненских поликлиник, преподаватели кафедры онкологии ГУО «Гродненский государственный медицинский университет».

Лекция про новообразования и опухолевые заболевания у женщин пройдет 6 октября в детской поликлиника № 2. На лекцию-семинар приглашают 13 октября в Гродненскую областная научную библиотеку им. Карского. Здесь расскажут о заболеваниях, предшествующих развитию рака молочной железы. 20 октября в выставочном зале по улице Ожешко проведут лекцию, рассказывающую про клинические признаки рака молочной железы, а 27 октября научат самообследованию молочных желез. Начало всех лекций — в 18 часов.

В помещении Гродненского детского хосписа 21 и 28 октября врачи-онкологи проведут консультации.


Организаторами мероприятий являются общественная благотворительная организация «Гродненский детский хоспис» и ГУЗ «Детская поликлиника № 2 г. Гродно», УО «Гродненский государственный медицинский университет», ГУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Гродно» — отделение Хоспис, ГУЗ «Гродненская областная клиническая больница», онкологический диспансер, СБУ «Центр Помощи Жизни».

Всемирный месяц борьбы против рака груди был объявлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1993 году и проходит каждый октябрь. Кроме того, ежегодно 15 октября, в 44 странах мира проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Ко Всемирному месяцу борьбы против рака груди в Гродно запланировано несколько мероприятий. В областном центре пройдут публичные лекции "Онкология женского...

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