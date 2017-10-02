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В Гомельской области в школах и больницах начали включать отопление
03.10.2017 16:32 — Новости Общества | Tut.by
Согласно распоряжению Гомельского горисполкома отопление в социальных объектах должны включить с 3 октября,
Руководители филиала «Гомельская теплоэлектроцентраль — 2» РУП «Гомельэнерго», филиала «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», КПУП «Гомельоблтплосеть», владельцы ведомственных отопительных котельных, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов, филиала ПУ «Гомельгаз» получили соответствующее указание.
Батареи потеплеют в поликлиниках и больницах, учреждениях социального обеспечения, школах и детских садах, а также музеях, государственных архивах, библиотеках.
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3 октября в Гомеле начался отопительный сезон.
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