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В Гомельской области в школах и больницах начали включать отопление

03.10.2017 16:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Согласно распоряжению Гомельского горисполкома отопление в социальных объектах должны включить с 3 октября, сообщают «Гомельские ведомости».


Руководители филиала «Гомельская теплоэлектроцентраль — 2» РУП «Гомельэнерго», филиала «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», КПУП «Гомельоблтплосеть», владельцы ведомственных отопительных котельных, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов, филиала ПУ «Гомельгаз» получили соответствующее указание.

Батареи потеплеют в поликлиниках и больницах, учреждениях социального обеспечения, школах и детских садах, а также музеях, государственных архивах, библиотеках.

 
 
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3 октября в Гомеле начался отопительный сезон.

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