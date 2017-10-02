Уже больше месяц гродненка Ангелина не видела свою 8-летнюю дочь Дашу, которая сейчас находится вместе с отцом в Польше (имена изменены, — Прим. TUT.BY). Женщина опасается, что разлука с дочерью может затянуться надолго и утверждает, что муж обманным путем забрал из гродненской школы документы ребенка. Однако у отца другая версия происходящего.





TUT.BY писал об этой семье несколько месяцев назад, правда, по другому поводу. У Ильи и Ангелины родился мальчик с синдромом Дауна. Родители ждали пополнения в конце мая этого года. Врачи заверили их, что с будущим ребенком все в порядке: развитие в норме. Однако после родов маме сообщили, что у ребенка синдром Дауна . Родители не скрывали: диагноз стал для них неожиданностью. Первое время пара была в растерянности, но потом твердо решила, что ребенка поставят на ноги и будут делать все возможное, чтобы малыш как можно меньше отставал в развитии от своих здоровых сверстников.

К тому времени Ангелина и Илья прожили уже много лет вместе, воспитывали старшую дочь Дашу и ситуация с вторым ребенком, по словам родителей, их только сплотила.

«Поехали в Польшу на реабилитацию младшего, а старшая дочь осталась у родственников»

Однако жизнь семьи внезапно круто изменилось. Дело в том, что в семье уже есть старший ребенок — 8-летняя Даша, которую, по словам матери, ее муж забрал в Польшу, оставив женщину с 4-месячным Андреем. Мама не видела девочку уже больше месяца.

— В конце августа мы решили всей семьей поехать к родственникам мужа в Польшу. В городе Быдгощ живет его брат, и там находится хороший реабилитационный центр, специалистам которого мы хотели показать сына. Приехали туда 27 августа на несколько дней. Уже там решили, что старшая дочь может остаться на неделю у родственников. Муж сказал, что надо написать что-то вроде доверенности, что мы назначаем временным опекуном жену его брата. Польского языка я не знаю. Они мне объяснили: это нужно чтобы не было проблем с медпомощью и т.д., если вдруг с Дашей что-то случится. Оставив дочь, мы уехали домой. Муж написал в школе заявление, что ребенок временно находится на территории Польши, — говорит Ангелина.

Дальше события приняли необычный поворот. По словам Ангелины, через несколько дней дочка перестала выходить на связь. Девочка не отвечала на сообщения в вайбере, не поднимала телефонную трубку.

— Я забеспокоилась и стала просить мужа поехать забрать ребенка. Он все время откладывал свой отъезд. Наконец 13-го сентября сказал, что едет за дочкой. Позже выяснилось, что выехал он только на следующий день, а до этого забрал документы ребенка из школы, мотивируя тем, что вся семья выезжает на ПМЖ в Польшу. Однако ничего подобного мы даже не планировали. Все это муж делал за моей спиной. Перед его отъездом мы не ссорились и не ругались, я лишь просила привезти ребенка домой. Но Даша до сих пор в Польше вместе с моим мужем.

«Дочь не увидела, в дом не пустили»

Поняв, что ребенок остается в Польше и что происходит нечто странное, Ангелина решила поехать в Быдгощ.

— В этом польском городе я была только в августе, когда мы всей семьей приехали туда, но как-то смогла найти дом, где живет брат мужа. Однако дальше порога меня не пустили. Дочь не показали. Весь разговор происходил на повышенных тонах. Дело дошло до драки — меня в прямом смысле побили, порвали куртку. В конце концов родственники вызвали полицию, сказали, что я якобы ворвалась к ним домой, хотя за несколько недель до этого они сами меня звали в гости.

В полицейском участке оформили два протокола. Один — за инцидент, второй — по моим показаниям о том, что дочь незаконно удерживается в Польше моим мужем. Документы по второму делу будут поданы в семейный суд, который должен решить судьбу девочки. Я поняла, что муж решил меня бросить и остаться в Польше, где живут его родственники, начать здесь новую жизнь. А меня со вторым ребенком он просто вычеркнул. В этой ситуации старшая дочь может остаться в Польше навсегда. Вот почему отношение родственников мужа ко мне резко изменилось. Для них я уже стала никем.

После потасовки с родственниками супруга, женщина обратилась в польскую клинику, где зафиксировали нанесенные ей побои.





— В тот момент мужа у родственников не было, он приехал через какое-то время. Дочь увидеть я смогла, но получилось это только при содействии польской полиции и в присутствии психолога - им родственники открыли дверь. Даша говорила, что домой не хочет и у нее все хорошо. Однако до этого она мне однажды позвонила и сказала, что скучает. Сейчас же она и этого сделать не может, потому что и я, и мои родственники у нее заблокированы во всех социальных сетях. Впрочем, как и у мужа, и всей его родни.

Женщина наняла польского адвоката, который будет представлять ее интересы в суде, а также обратилась за помощью к консулу Беларуси в Гданьске, про ситуацию знает и консул Польши в Гродно.

«Жена хотела поехать в Польшу жить, а потом передумала»

— По приезду мы написали заявление в прокуратуру и милицию о том, что ребенок незаконно удерживается на территории Польши, также я подала заявление на алименты. Все осложняется тем, что мы с мужем на развод не подавали, то есть он, конечно, имел полное право вывезти ребенка, и особое разрешение ему для этого не надо. Но мне казалось, что мое согласие тоже необходимо, когда ситуация так внезапно поменялась.

В гродненской школе, где училась девочка, слова мамы подтвердили — отец 14 сентября забрал документы, рассказав о том, что вся семья уезжает жить в Польшу. Не верить родителю оснований у администрации учреждения образования не было и все документы отдали.

У отца ребенка своя версия случившегося.

— Да, ребенок находится сейчас в Польше. Здесь Даша уже пошла в школу. Ей все нравится, она учит польский язык, хорошо адаптировалась и никуда уезжать не хочет. И я буду делать все, чтобы ребенку было лучше. Дочь боится маму и не хочет возвращаться. Я тоже обратился к адвокатам, и мы вместе ждем польского суда, который определит место жительства ребенка. Но мы будем стараться, чтобы дочь в Беларусь не вернулась, — говорит Андрей. — Что касается того, что я здесь ее удерживаю, так мы вместе привезли ребенка сюда, определили в школу, сходили к учителям, а потом жена, наверное, передумала и решила вернуть дочь домой. Младшего ребенка я тоже люблю. Буду заботиться и о нем, только надо разобраться с этой ситуацией. Когда произошла потасовка у родственников дома, меня не было, не знаю, почему так получилось. Видимо, у всех сдали нервы.

— В настоящее время законодательство Республики Беларусь не требует согласия второго родителя для выезда с территории нашей страны. Пограничные службы не будут спрашивать, с какой целью ребенок пересекает государственную границу. Однако если существует потенциальная угроза того, что несовершеннолетний может не вернуться на территорию республики, один из родителей может обратиться в суд с иском об ограничении выезда ребенка за пределы государства. Например, выезд ребенка за границу может осуществляться только с письменного нотариально удостоверенного разрешения. Что касается данного случая, то сложно комментировать ситуацию, основываясь только на позиции сторон. Здесь важно понимать несколько моментов. Первый — это гражданство ребенка. Если девочка является гражданкой Республики Беларусь и гражданское дело по определению места жительства ребенка еще не возбуждено в польском суде, мать вправе обратиться и в белорусский суд с исковым заявлением об определении места жительства ребенка. Другое дело, как решение белорусского суда можно исполнить на территории Польши и насколько эта процедура может быть длительной. Второй момент, которым можно воспользоваться — это международный механизм, предусмотренный Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. В любом случае помимо работы с польскими адвокатами стороне спора стоит также обратиться за юридической помощью в Республике Беларусь, — прокомментировал адвокат юридической консультации Центрального района города Минска Дмитрий Лепретор.

Кстати, женщина подала заявление в гродненский суд об определении места жительства детей. Заседание пройдет 6 октября.