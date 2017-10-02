ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три дня милиция искала нарушения у иностранцев в Минске: оформлено штрафов на 33 тысячи долларов

03.10.2017 17:22 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С 27 по 30 сентября в столице проводилось специальное мероприятие «Нелегал». В итоге к административной ответственности привлечено почти 500 иностранцев, оформлено штрафов на 33 тысячи долларов. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Милиционеры проверили в Минске рынки, гостиницы, общежития, железнодорожные станции, стройплощадки, частные адреса и другие места, где могли незаконно проживать или появляться иностранцы без правовых на то оснований.

Цель таких мероприятий — борьба с незаконной миграцией, пресечение нарушений со стороны гостей и «оздоровление криминогенной обстановки», поясняют в ГУВД.

В итоге 493 гражданина привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранцев в Беларуси.

31 человек будет депортирован или выслан из республики. Наложено административных штрафов на сумму в 33 тысячи долларов.

Еще двое иностранцев стали фигурантами уголовных дел по ст. 371−2 УК (Нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь). Санкция статьи — от ареста сроком на 3 месяца и вплоть до 3 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомельской области в школах и больницах начали включать отопление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика